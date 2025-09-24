Deputatul Grațiela Gavrilescu a plecat din PSD. A trecut la PUSL

Deputatul Grațiela Gavrilescu nu mai este membru în PSD, formațiune politică pe listele căreia, în decembrie 2024, a candidat la un nou mandat de parlamentar. Potrivit site-ului Camerei, parlamentarul prahovean a devenit membru al Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL), afiliat la Grupul PSD.

Deputatul Grațiela Gavrilescu a obținut un mandat la Camera Deputaților, în decembrie 2024, pe listele PSD.

„Am decis, împreună cu colegii mei, Bogdan Ciucă și Alexandru Băișanu, să ne continuăm activitatea ca deputați PUSL, afiliați Grupului parlamentar PSD.

Și noi, și colegii noștri social-democrați dorim, prin aceasta, să ne unim forțele și, astfel, sa ne putem maximiza potențialul uman și politic, așa cum am făcut-o, de exemplu, în Prahova, la alegerile locale.

Suntem nucleul umanist al Grupului și considerăm că, mai ales în aceste momente, în care se pare că primează… cifrele, este nevoie să reamintim, ferm, că legile și politica se fac pornind de la OAMENI și PENTRU EI!”, a precizat deputatul Grațiela Gavrilescu, la solicitarea Observatorulph.ro.

Fost viceprimar al Ploieștiului, Grațiela Gavrilescu este la cel de-al șaselea mandat de deputat, deținând această funcție din decembrie 2007.