Grupare specializată în falsificarea de acte oficiale. Ample percheziții

O grupare specializată în falsificarea actelor oficiale a fost destructurată de polițiștii români. Astăzi au loc percheziții în București și județele Covasna, Brașov, Cluj, Bacău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea.

- Publicitate -

Potrivit procurorilor, în schimbul unor sume de bani, membrii rețelei falsificau permise de conducere, cărți de identitate, diplome și adeverințe de studii, cărți de muncă și adeverințe care atestă vechimea în muncă.

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în județele Brașov și Covasna, mai multe persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante sume de bani din întocmirea în fals de cărți de identitate, permise de conducere, diplome și adeverințe de studii, cărți de muncă și adeverințe care atestă vechimea în muncă.

Liderul grupului infracțional organizat și-ar fi asumat atribuții esențiale în derularea activității ilegale, ocupându-se direct sau prin intermediari de identificarea clienților interesați de obținerea de documente falsificate”, precizează Poliția Română.

Eveniment Tombole fictive pe Facebook. Păgubiții au rămas și fără bani și fără premii Un prahovean a organizat, pe tot parcursul anului 2025, tombole fictive, crescându-și în acest mod, fraudulos, veniturile. Acesta, domiciliat într-o localitate prahoveană din aproierea...

- Publicitate -

Conform anchetatorilor, tot el ar fi stabilit prețul pentru fiecare solicitare și ar fi transmis comenzile către ceilalți membri ai grupării, care ar fi realizat efectiv falsurile, utilizând echipamente și programe informatice specializate.

Pe baza probelor administrate, a reieșit că liderul grupării ar fi încasat în întregime sumele provenite din activitatea infracțională și, în calitate de coordonator, ar fi remis o parte dintre acestea către persoanele implicate în întocmirea documentelor false.

Intermediarii, care ar fi identificat clienți, ar fi primit, la rândul lor, o cotă parte din încasări, iar, dacă ar fi devenit și beneficiari ai unor acte false, li s-ar fi acordat reduceri la prețul solicitat inițial în schimbul atragerii de noi clienți.

- Publicitate -

Sunt puse în executare șapte mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Cluj, Bacău și Constanța, serviciilor de combatere a criminalității organizate Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea, inspectoratelor de poliție județene Covasna și Brașov și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.