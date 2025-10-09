2 euro, taxa Vodafone să vorbești cu un om, nu robot

         Observatorul Prahovean – LIVE

 

- Publicitate -

Grupare specializată în falsificarea de acte oficiale. Ample percheziții

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

O grupare specializată în falsificarea actelor oficiale a fost destructurată de polițiștii români. Astăzi au loc percheziții în București și județele Covasna, Brașov, Cluj, Bacău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea.

- Publicitate -

Potrivit procurorilor, în schimbul unor sume de bani, membrii rețelei falsificau permise de conducere, cărți de identitate, diplome și adeverințe de studii, cărți de muncă și adeverințe care atestă vechimea în muncă.

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în județele Brașov și Covasna, mai multe persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante sume de bani din întocmirea în fals de cărți de identitate, permise de conducere, diplome și adeverințe de studii, cărți de muncă și adeverințe care atestă vechimea în muncă.

Liderul grupului infracțional organizat și-ar fi asumat atribuții esențiale în derularea activității ilegale, ocupându-se direct sau prin intermediari de identificarea clienților interesați de obținerea de documente falsificate”, precizează Poliția Română.

Eveniment

Tombole fictive pe Facebook. Păgubiții au rămas și fără bani și fără premii

Un prahovean a organizat, pe tot parcursul anului 2025, tombole fictive, crescându-și în acest mod, fraudulos, veniturile. Acesta, domiciliat într-o localitate prahoveană din aproierea...
- Publicitate -

Conform anchetatorilor, tot el ar fi stabilit prețul pentru fiecare solicitare și ar fi transmis comenzile către ceilalți membri ai grupării, care ar fi realizat efectiv falsurile, utilizând echipamente și programe informatice specializate.

Pe baza probelor administrate, a reieșit că liderul grupării ar fi încasat în întregime sumele provenite din activitatea infracțională și, în calitate de coordonator, ar fi remis o parte dintre acestea către persoanele implicate în întocmirea documentelor false.

Intermediarii, care ar fi identificat clienți, ar fi primit, la rândul lor, o cotă parte din încasări, iar, dacă ar fi devenit și beneficiari ai unor acte false, li s-ar fi acordat reduceri la prețul solicitat inițial în schimbul atragerii de noi clienți.

- Publicitate -

Sunt puse în executare șapte mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –  Biroul Teritorial Covasna.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Cluj, Bacău și Constanța, serviciilor de combatere a criminalității organizate Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea, inspectoratelor de poliție județene Covasna și Brașov și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Localitățile din Prahova cu cei mai mulți asistați social

0
Numărul asistaților social din Prahova a scăzut constant în...
Exclusiv

Falimentara TCE. Biletele nu acoperă nici 20% din cheltuieli

6
SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești traversează o nouă...
Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

5
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Cățelușă înfometată, salvată din lanț la Valea Călugărească

0
Intervenția promptă a polițiștilor Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova...
Eveniment

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

0
Al doilea weekend din octombrie aduce în Prahova o...
Sport

Clubul Petrolul sancționat de FRF după meciul cu Rapid

0
Cluburile Petrolul și Rapid au fost sancționate miercuri de...
Economic

Cât „pierd” angajatorii din cauza angajaților fumători

0
Fumătorii sunt cei care îi costă pe angajatori mai...
Internațional

Armistițiu în Gaza: Hamas și Israel au ajuns la un acord

0
După doi ani de război, joi dimineață Israel și...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cum ne protejăm copiii de pericolele din online

0
Asociația pentru transparență în comunitate din Ploiești demarează un...
Emisiuni

”David are nevoie de ajutorul vostru!” Apelul emoționant al unui tată

0
De 13 ani, mai precis din prima zi de...
Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

1
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

1
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
Opinii Voxpublica

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

1
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cățelușă înfometată, salvată din lanț la Valea Călugărească

Ștefan Vlăsceanu -
Intervenția promptă a polițiștilor Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova...

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Luiza Toboc -
Al doilea weekend din octombrie aduce în Prahova o...

Câștigă o invitație dublă la Festivalul „Castanilor”!

Alexandru Olteanu -
Ploieștiul se pregătește să respire din nou aerul curat...

Tombole fictive pe Facebook. Păgubiții au rămas și fără bani și fără premii

Corina Matei -
Un prahovean a organizat, pe tot parcursul anului 2025,...
- Publicitate -

Tragedii pe șosele din Prahova: 32 de morți și peste 850 de răniți în primele nouă luni

Ștefan Vlăsceanu -
Specificul rutier al județului Prahova determină o frecvență ridicată...

Istoria autobuzelor vechi de trei decenii de la TCE Ploiești

Roxana Tănase -
Pe lista celor mai vechi autobuze aflate în circulație...

Ploieștiul, sub cod portocaliu [REPORTAJ VIDEO]

Oana Toma -
La Ploiești plouă neîntrerupt de peste 24 de ore,...

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Ștefan Vlăsceanu -
ANM a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Consultă raportul de transparență

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean