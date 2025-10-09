Casa Regală a României donează un teren pentru cimitirul din Azuga

Problema legată de lipsa locurilor de înhumare la cimitirul din Azuga, care datează de mai bine de 10 ani, va avea o rezolvare. Reprezentanții Casei Regale a României au acceptat transferul, cu titlu gratuit, a unui teren de 5200 mp către Primăria Azuga.

- Publicitate -

Necesitatea extinderii cimitirului din Azuga, potrivit primarului Adrian Purcaru (PSD), datează de peste 10 ani. Situația de criză a fost dată, însă, de faptul că, în prezent, mai sunt doar 10 – 15 locuri de înhumare libere.

„Necesitatea la Azuga pentru extinderea cimitirului este de peste 10 ani. Comunitatea locală știe că nu sunt locuri în cimitirul din Azuga, motiv pentru care am încercat identificarea unui teren.

Există, însă, o lege care reglementează amenajarea cimitirelor umane și prin care sunt stabilite condițiile în care se poate realiza o astfel de investiție. La Azuga avem constrângeri mari legate de lipsa suprafețelor de teren potrivite, care să respecte aceste condiții legale. (…)

Eveniment Cățelușă înfometată, salvată din lanț la Valea Călugărească Intervenția promptă a polițiștilor Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova a făcut posibila salvarea unei cățelușe condamnată la chin și suferință. În urma unei postări pe...

- Publicitate -

De asemenea, avem suprafețe afectate de viitoarea centură ocolitoare Azuga – Bușteni sau sunt intersectate de culoarul viitoarei autostrăzi unde nu putem realiza investiții de niciun fel.

Am transmis o solicitare în acest sens Casei Regale deoarece orașul Azuga nu dispune de suprafața necesară pentru asigurarea acestui obiectiv.

Zilele trecute am primit un răspuns prin care a fost acceptată transmiterea suprafeței de 5.200 m, urmând ca noi să ne asumăm cheltuielile pentru dezmembrarea terenului, cadastrare și taxele notariale”, a precizat Adrian Purcaru, primarul orașului Azuga, care a adresat public, pe pagina de Facebook, mulțumiri Casei Regale a României.

- Publicitate -

Consiliul local a aprobat efectuarea demersurilor pentru dezmembrarea terenului, cadastrarea acestuia și pentru efectuarea formalităților notariale.

Totodată, administrația locală speră că toate cheltuielile necesare vor putea fi suportate din bugetul local, în ciuda restricțiilor financiare impuse la nivel național.