- Publicitate -
Foto sursă: Facebook - Adrian Purcaru, primarul orașului Azuga

Casa Regală a României donează un teren pentru cimitirul din Azuga

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Problema legată de lipsa locurilor de înhumare la cimitirul din Azuga, care datează de mai bine de 10 ani, va avea o rezolvare. Reprezentanții Casei Regale a României au acceptat transferul, cu titlu gratuit, a unui teren de 5200 mp către Primăria Azuga.

- Publicitate -

Necesitatea extinderii cimitirului din Azuga, potrivit primarului Adrian Purcaru (PSD), datează de peste 10 ani. Situația de criză a fost dată, însă, de faptul că, în prezent, mai sunt doar 10 – 15 locuri de înhumare libere.

„Necesitatea la Azuga pentru extinderea cimitirului este de peste 10 ani. Comunitatea locală știe că nu sunt locuri în cimitirul din Azuga, motiv pentru care am încercat identificarea unui teren.

Există, însă, o lege care reglementează amenajarea cimitirelor umane și prin care sunt stabilite condițiile în care se poate realiza o astfel de investiție. La Azuga avem constrângeri mari legate de lipsa suprafețelor de teren potrivite, care să respecte aceste condiții legale. (…)

Eveniment

Cățelușă înfometată, salvată din lanț la Valea Călugărească

Intervenția promptă a polițiștilor Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova a făcut posibila salvarea unei cățelușe condamnată la chin și suferință. În urma unei postări pe...
- Publicitate -

De asemenea, avem suprafețe afectate de viitoarea centură ocolitoare Azuga – Bușteni sau sunt intersectate de culoarul viitoarei autostrăzi unde nu putem realiza investiții de niciun fel.

Am transmis o solicitare în acest sens Casei Regale deoarece orașul Azuga nu dispune de suprafața necesară pentru asigurarea acestui obiectiv.

Zilele trecute am primit un răspuns prin care a fost acceptată transmiterea suprafeței de 5.200 m, urmând ca noi să ne asumăm cheltuielile pentru dezmembrarea terenului, cadastrare și taxele notariale”, a precizat Adrian Purcaru, primarul orașului Azuga, care a adresat public, pe pagina de Facebook, mulțumiri Casei Regale a României.

- Publicitate -

Consiliul local a aprobat efectuarea demersurilor pentru dezmembrarea terenului, cadastrarea acestuia și pentru efectuarea formalităților notariale.

Totodată, administrația locală speră că toate cheltuielile necesare vor putea fi suportate din bugetul local, în ciuda restricțiilor financiare impuse la nivel național.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

„Găurile negre” din bugetul local și datoriile Primăriei Ploiești

0
Bugetul Primăriei Ploiești continuă să fie „presat” de sumele...
Exclusiv

Localitățile din Prahova cu cei mai mulți asistați social

0
Numărul asistaților social din Prahova a scăzut constant în...
Exclusiv

Falimentara TCE. Biletele nu acoperă nici 20% din cheltuieli

6
SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești traversează o nouă...
Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

„Găurile negre” din bugetul local și datoriile Primăriei Ploiești

0
Bugetul Primăriei Ploiești continuă să fie „presat” de sumele...
Social

Elevi hărțuiți pentru că sunt grași sau învață prea bine

0
Adolescenții au tendința de multe ori, să fie răi...
Educație

Cine sunt elevul și profesorul anului la Ploiești

0
Primăria Ploiești a premiat astăzi excelența în educație, oferind...
Opinii Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

0
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...
Administrație

Exproprieri pentru centura de la Azuga. Primăria va primi 2 milioane lei

0
La Azuga au fost demarate procedurile de expropriere pentru...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cum ne protejăm copiii de pericolele din online

0
Asociația pentru transparență în comunitate din Ploiești demarează un...
Emisiuni

”David are nevoie de ajutorul vostru!” Apelul emoționant al unui tată

0
De 13 ani, mai precis din prima zi de...
Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

1
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

0
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...
Opinii Voxpublica

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

0
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
Opinii Voxpublica

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

1
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

La Măgureni urmează târgul GAL „Colinele Prahovei”

Raluca Șerban -
Pe data de 18 octombrie 2025, la Măgureni, urmează...

Instalațiile de transport pe cablu, oprite la Sinaia din cauza vremii

Roxana Tănase -
Prahova se află, miercuri, sub cod portocaliu de ploi...

Trei noi cetățeni de onoare declarați în Ariceștii Rahtivani. Cine sunt personalitățile

Raluca Șerban -
În comuna Ariceștii Rahtivani, Prahova, în cadrul ședinței de...

Un nou lot din Autostrada A7 Ploiești – Buzău va fi deschis circulației

Roxana Tănase -
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...
- Publicitate -

Localitățile din Prahova cu terenul agricol cel mai fertil

Roxana Tănase -
Cu peste 269.000 de hectare de teren agricol, din...

Cod portocaliu de inundații în Prahova. Avertizare INHGA

Roxana Tănase -
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...

Blocurile din Ploiești cu datorii nu primesc căldură

Roxana Tănase -
Operatorul de termoficare din Ploiești a început, vineri, furnizarea...

Începe modernizarea iluminatului public în comuna Cosminele. Câte lămpi vor fi schimbate

Raluca Șerban -
Administrația locala a comunei Cosminele a reușit, anul acesta,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Consultă raportul de transparență

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean