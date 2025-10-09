- Publicitate -

Cine sunt elevul și profesorul anului la Ploiești

Primăria Ploiești a premiat astăzi excelența în educație, oferind distincții pentru câștigătorii olimpiadelor și concursurilor naționale și internaționale aflate în calendarul Ministerului Educației și Cercetării.

În incinta Teatrului “Toma Caragiu”, s-a desfășurat o ceremonie specială de premiere a elevilor și profesorilor care au obținut rezultate remarcabile în cursul anului școlar precedent.

Evenimentul a reunit elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai autorității locale.

În cadrul ceremoniei au fost acordate titlurile de “Elev al Anului 2025”, tânărului Păun Victor Andrei, precum și distincția de „Profesor al Anului 2025”, doamnei prof. Constantinescu Manon, ambii premiați reprezentând Colegiul Național “Mihai Viteazul” Ploiești.

În cadrul festivității de astăzi, 500 de elevi ploieșteni și profesori au fost premiați cu diplome de excelență și premii în bani, în semn de recunoaștere, din partea administrației locale, pentru implicarea și efortul depus în atingerea performanței școlare.

Premiile acordate au fost în cuantum total de 100.000 lei, fondurile fiind asigurate din bugetul local.

