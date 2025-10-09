Exproprieri pentru centura de la Azuga. Primăria va primi 2 milioane lei

La Azuga au fost demarate procedurile de expropriere pentru terenurile aflate în domeniul privat al orașului. Este vorba despre suprafețe necesare pentru viitoarea centură ocolitoare. Suma care ar putea fi primită de Primăria Azuga pentru terenurile expropriate se cifrează la aproximativ două milioane de lei.

Aleșii locali din Azuga au aprobat, miercuri, un proiect privind înscrierea în domeniul privat a unor terenuri care vor fi expropriate pentru centura Azuga – Bușteni.

„Au fost demarate procedurile de expropriere a unor terenuri pentru centura Azuga – Bușteni. Este vorba de terenuri care nu erau evidențiate în domeniul privat, motiv pentru care a fost necesară o astfel de hotărâre de Consiliul Local.

Azuga are de încasat, pentru terenurile din domeniul privat care vor fi expropriate, aproximativ 2 milioane de lei. Acest lucru ar fi o bulă de oxigen pentru bugetul local”, a precizat Adrian Purcaru (PSD), primarul orașului Azuga.

Potrivit edilului, pentru centura ocolitoare de pe raza orașului Azuga există ordin de începere a lucrărilor pentru anumite tronsoane.

„Constructorul este prezent și a demarat organizarea de șpantier”, a precizat edilul orașului Azuga.