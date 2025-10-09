- Publicitate -
Postarea de multumire a presedintelui PNL Prahova Mircea Rosca adresata ministrului finantelor, Alexandru Nazare

”Mulțumim ministrului pentru împrumut” vs ” Încercăm să ne descurcăm fără el”

Mihai Popescu
Mihai Popescu





Solicitarea Primăriei Ploiești privind accesarea unui împrumut garantat de 50 de milioane de lei, privind achiziția de gaze pentru căldură, a fost aprobată astăzi, prin Ordonață de urgență. Informația a fost publicată în premieră de președintele PNL Prahova, deputatul Mircea Roșca, pe pagina sa de Facebook. Reacția primarului independent Mihai Polițeanu a fost una surprinzătoare.

”Ploieștenii vor avea căldură la iarnă!🙏

Sprijin financiar pentru asigurarea încălzirii populației în sezonul rece 2025–2026 de la Ministerul Finațelor.

Mulțumesc pe această cale domnului Ministru Alexandru Nazare, care în urma discuțiilor pe care le-am avut, la bază stând realitățile triste pe care le-au experimentat ploieștenii, prevenind astfel riscurile ce se preconizau, a soluționat cererea Primăriei Municipiului Ploiești, aprobând un împrumut garantat prin intermediul cadrului legal creat în valoare de aproximativ 50.000 mii lei, destinat achiziției de gaze naturale necesare funcționării sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2025–2026 (…)”

Așa sună anunțul publicat de Mircea Roșca pe pagina sa de Facebook.

Contactat pentru un punct de vedere, reacția primarului Polițeanu a fost oarecum surprinzătoare: ”Primăria Ploiești a adresat, astă-vară, o astfel de cerere pentru garantarea unui împrumut pentru achiziția de gaze pentru asigurarea căldurii.

Încercăm, însă, să nu mai facem acest împrumut și să reușim să plătim singuri și, doar în caz de nevoie, să apelăm la acest împrumut în funcție de necesarul de care vom avea nevoie.

Autoritatea locală poate face împrumuturi exclusiv pentru investiții. Excepția este această derogare la un plafon de 50 de milioane de lei, în cazul în care vorbim de achiziționarea de gaze.

Încercăm să ne descurcăm fără acest împrumut și doar dacă va fi nevoie vom apela la acesta”.

De remarcat că este pentru prima dată când un primar al Ploieștiului anunță intenția clară de a renunța la credite pentru consum și de a se orienta către accesarea de surse de finanțare pentru investiții.

Reamintim faptul că atât în anul 2023, cât și în 2024, administrația condusă de Volosevici a apelat la astfel de împrumuturi garantate, care au avut ca efect împovărarea bugetului local.

