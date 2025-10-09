Cățelușă înfometată, salvată din lanț la Valea Călugărească

Intervenția promptă a polițiștilor Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova a făcut posibila salvarea unei cățelușe condamnată la chin și suferință.

În urma unei postări pe facebook a Asociației Arca lui Norocel, în care prezenta o situație din Valea Călugărească, oamenii legii s-au sesizat din și s-au deplasat în teren.

„În România anului 2025, încă se țin bieții câini în lanț, fără coteț, fără apă la discreție, nu mai vorbim de mâncare. Din fericire însă, cineva a văzut la timp cazul acestei puiuțe, a anunțat pe rețelele de socializare, iar oamenii s-au mobilizat și au reclamat”, au scris reprezentanții asociației.

Astăzi, polițiștii au anunțat și sancțiunea aplicată în acest caz: 12.000 de lei

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor – Inspectoratul de Poliție Județean Prahova au acționat cu promptitudine, în urma unei sesizări apărute pe o rețea de socializare, privind un caz de neglijare a unui câine în localitatea Valea Călugărească.

Postarea, care a generat numeroase reacții din partea comunității, semnala faptul că un câine era „ținut în lanț, fără adăpost, hrană sau apă.” Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat proprietarul și au constatat veridicitatea situației.

În consecință, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 12.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Animalul, o cățelușă aflată într-o stare vizibilă de suferință, a fost preluat de polițiști și transportat la un cabinet veterinar, iar ulterior a fost încredințat unei asociații pentru protecția animalelor, pentru a-i fi asigurate condiții corespunzătoare de îngrijire și recuperare.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reamintește că abandonul, neglijarea și relele tratamente aplicate animalelor constituie infracțiuni și pot fi sancționate penal și mulțumește cetățenilor responsabili care aleg să semnaleze cazuri de cruzime, demonstrând prin spirit civic și empatie că protecția ființelor fără apărare este o datorie comună.