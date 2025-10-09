2 euro, taxa Vodafone să vorbești cu un om, nu robot

         Observatorul Prahovean – LIVE

 

- Publicitate -

Cățelușă înfometată, salvată din lanț la Valea Călugărească

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

Intervenția promptă a polițiștilor Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova a făcut posibila salvarea unei cățelușe condamnată la chin și suferință.

- Publicitate -

În urma unei postări pe facebook a Asociației Arca lui Norocel, în care prezenta o situație din Valea Călugărească, oamenii legii s-au sesizat din și s-au deplasat în teren.

„În România anului 2025, încă se țin bieții câini în lanț, fără coteț, fără apă la discreție, nu mai vorbim de mâncare. Din fericire însă, cineva a văzut la timp cazul acestei puiuțe, a anunțat pe rețelele de socializare, iar oamenii s-au mobilizat și au reclamat”, au scris reprezentanții asociației.

Astăzi, polițiștii au anunțat și sancțiunea aplicată în acest caz: 12.000 de lei

Social

Drama fetiței din Rachieri care și-a pierdut mama și bunica

Într-un sat din Prahova, Rachieri din comuna Valea Călugărească, micuța Magdalena trăiește o poveste pe care niciun copil nu ar trebui să o trăiască....
- Publicitate -

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor – Inspectoratul de Poliție Județean Prahova au acționat cu promptitudine, în urma unei sesizări apărute pe o rețea de socializare, privind un caz de neglijare a unui câine în localitatea Valea Călugărească.

Postarea, care a generat numeroase reacții din partea comunității, semnala faptul că un câine era „ținut în lanț, fără adăpost, hrană sau apă.” Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat proprietarul și au constatat veridicitatea situației.

În consecință, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 12.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

- Publicitate -

Animalul, o cățelușă aflată într-o stare vizibilă de suferință, a fost preluat de polițiști și transportat la un cabinet veterinar, iar ulterior a fost încredințat unei asociații pentru protecția animalelor, pentru a-i fi asigurate condiții corespunzătoare de îngrijire și recuperare.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reamintește că abandonul, neglijarea și relele tratamente aplicate animalelor constituie infracțiuni și pot fi sancționate penal și mulțumește cetățenilor responsabili care aleg să semnaleze cazuri de cruzime, demonstrând prin spirit civic și empatie că protecția ființelor fără apărare este o datorie comună.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Localitățile din Prahova cu cei mai mulți asistați social

0
Numărul asistaților social din Prahova a scăzut constant în...
Exclusiv

Falimentara TCE. Biletele nu acoperă nici 20% din cheltuieli

6
SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești traversează o nouă...
Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

5
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

0
Al doilea weekend din octombrie aduce în Prahova o...
Sport

Clubul Petrolul sancționat de FRF după meciul cu Rapid

0
Cluburile Petrolul și Rapid au fost sancționate miercuri de...
Economic

Cât „pierd” angajatorii din cauza angajaților fumători

0
Fumătorii sunt cei care îi costă pe angajatori mai...
Internațional

Armistițiu în Gaza: Hamas și Israel au ajuns la un acord

0
După doi ani de război, joi dimineață Israel și...
Eveniment

Grupare specializată în falsificarea de acte oficiale. Ample percheziții

0
O grupare specializată în falsificarea actelor oficiale a fost...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cum ne protejăm copiii de pericolele din online

0
Asociația pentru transparență în comunitate din Ploiești demarează un...
Emisiuni

”David are nevoie de ajutorul vostru!” Apelul emoționant al unui tată

0
De 13 ani, mai precis din prima zi de...
Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

1
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

1
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
Opinii Voxpublica

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

1
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Luiza Toboc -
Al doilea weekend din octombrie aduce în Prahova o...

Grupare specializată în falsificarea de acte oficiale. Ample percheziții

Ștefan Vlăsceanu -
O grupare specializată în falsificarea actelor oficiale a fost...

Câștigă o invitație dublă la Festivalul „Castanilor”!

Alexandru Olteanu -
Ploieștiul se pregătește să respire din nou aerul curat...

Tombole fictive pe Facebook. Păgubiții au rămas și fără bani și fără premii

Corina Matei -
Un prahovean a organizat, pe tot parcursul anului 2025,...
- Publicitate -

Tragedii pe șosele din Prahova: 32 de morți și peste 850 de răniți în primele nouă luni

Ștefan Vlăsceanu -
Specificul rutier al județului Prahova determină o frecvență ridicată...

Istoria autobuzelor vechi de trei decenii de la TCE Ploiești

Roxana Tănase -
Pe lista celor mai vechi autobuze aflate în circulație...

Ploieștiul, sub cod portocaliu [REPORTAJ VIDEO]

Oana Toma -
La Ploiești plouă neîntrerupt de peste 24 de ore,...

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Ștefan Vlăsceanu -
ANM a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Consultă raportul de transparență

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean