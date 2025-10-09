Cât „pierd” angajatorii din cauza angajaților fumători

2 euro, taxa Vodafone să vorbești cu un om, nu robot

Fumătorii sunt cei care îi costă pe angajatori mai mult decât ceilalți angajați, potrivit unei analize realizate de NBC. Pauzele de țigară, într-o zi normală de muncă, pot însuma zeci de minute, ceea ce se traduce, financiar, la pierderi pentru angajatori, fie că sunt privați sau de stat. În plus, potrivit aceleiași analize, angajații fumători prezintă un risc mai mare de îmbolnăvire.

Cât „pierd” angajatorii pentru fumători, la un salariu mediu

În Prahova, salariul mediu net, potrivit Institutului Național de Statistică, era, la 1 ianuarie 2025, de 5.049 de lei. Rotunjind la 5.000 net, salariul brut, adică suma totală pe care un angajator o plătește lunar pentru un angajat, este de 8.548 de lei, rotunjim la 8.500.

La un program de lucru de 8 ore (480 de minute pe zi) cinci zile pe săptămână, înseamnă un cost de aproximativ 50 de lei pentru fiecare oră.

O pauză „de țigară” este de minim 7 minute. Dacă un angajat fumează 9 țigări în timpul programului, înseamnă 63 de minute din cele 480 ale zilei, adică cel puțin o oră din cele 8 ale programului.

Traducând în bani, acest lucru înseamnă 50 de lei în fiecare zi. Indiferent dacă banii aceia se duc la stat sau în mâna angajatului, angajatorul plătește aproximativ 50 de lei pe zi pentru pauzele „de fumat”. Adică aproximativ 250 de lei pe săptămână.

Aproximativ 1.000 de lei, din cei 8.500 pe care îi plătește lunar angajatorul, se duc, practic, pe pauzele „de fumat”.

În sistemul privat însă, angajatorii au, de cele mai multe ori, o monitorizare a acestor pauze, iar angajații, „compensează” ori cu prezența mai devreme la program ori cu prelungirea programului de lucru sau lucrul în „timpul liber”.

Cumva, în acest sistem, lucrurile sunt echilibrate. Ceea ce „se pierde” în timpul programului de lucru, „se recuperează”, de cele mai multe ori, ulterior.

Cât „pierde” statul pentru angajații fumători din sistemul public.

Lucrul la stat, dintotdeauna, a fost „de la 8 la 4” sau „de la 9 la 5”. Este binecunoscut faptul că, în sistemul de stat, fie că este vorba de instituții publice sau de companii ale statului, angajații au program fix. Mult prea puțini sunt cei care stau peste program sau ajung mai devreme la serviciu.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că media brută pe economie, în anumite luni din 2025, este în jur de 9.200-9.500 lei. La aceste sume se adaugă sporuri, ore suplimentare, etc.

Luănd în calcul un salariu brut de 9.500 de lei, la un program de 8 ore pe zi, „pauzele de țigară” ale angajaților la stat costă, aproximativ, 55 de lei pe zi. Adică, într-o săptămână, aproximativ 275 de lei din banii statului, se duc pe pauzele „de țigară”. Lunar, 1.100 de lei, pentru fiecare angajat fumător, sunt plătiți „degeaba”, din banii de la bugetul de stat.

Deși există, și în sistemul de stat, angajați care lucrează mai mult decât programul normal, aceștia sunt mai puțini. Majoritatea se îndreaptă spre casă la finalul programului de lucru.

În aceste condiții, este evident că fumătorii „costă” mai mult decât nefumătorii și angajatorii trebuie să găsească un echilibru între timpul pierdut „la țigară” și eficiența la locul de muncă.

