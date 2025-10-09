Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Al doilea weekend din octombrie aduce în Prahova o varietate de evenimente pentru care cu siguranță merită să ieșiți din case. De la artă contemporană și urbană, la festivaluri tradiționale, târguri, concerte, spectacole de teatru și competiții sportive, sfârșitul de săptămână se anunță unul plin.

La Ploiești continuă Artown NOW, manifestul urban și social pentru o lume mai plină de viață și culoare

Artown NOW, proiectul care transformă prin artă orașul, comunitatea și prezentul, continuă, la UZUC Ploiești, vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 10.00.

„Vor fi realizate murale, intervenții urbane, sculpturi, instalații, vom organiza expoziții, seri de poezie, tururi ghidate, concerte, piese de teatru, ateliere și numeroase întâlniri, care ne vor conecta la ceea ce face ca Ploieștiul să fie orașul artei – Artown.

Vom fi acolo unde se întâmplă lucrurile: la fabrica UZUC, care este miezul artistic și spațiul creativ principal al Anualei, pe stradă, în cafenele, în parcuri remodelate, în clădiri care până ieri păreau închise. Vom fi prezenți în ritm și gesturi colective”, transmit organizatorii.

Festivalul Castanilor la Teatrul Toma Caragiu

În perioada 10-11 octombrie, la Ploiești va avea loc o nouă ediție a Festivalului Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Folk „Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre”, ediția a XXVI-a.

Programul evenimentului:

Vineri, 10 octombrie 2025

Ora 17.00 – Concurs National de Interpretare a Muzicii Folk

Ora 19.30 – Recitaluri:

Marius Glonț & Grupul Folk „Chitara Prahovei”

Magda Puskas

Baba Novak

Mircea Vintilă

Sâmbătă, 11 octombrie 2025

Ora 18.30 – Gala Laureaților

Ora 19.30 – Recitaluri:

Luigi Popescu

Claudia Serdan & Jimi El Laco

TVA

Țapinarii

Un weekend plin de spectacole de teatru și concerte, în Ploiești

„Omul care a văzut moartea” la Casa de Cultură a Sindicatelor Ploieşti

„Omul care a văzut moartea” este o comedie de Victor Eftimiu despre un om obișnuit care, printr-o situație neașteptată, ajunge să-și vadă viața prin ochii celorlalți, declanșând o serie de întâmplări comice și introspective care explorează teme ca identitatea, destinul, adevărul și valoarea vieții. Piesa, cu umor și ironie, abordează fricile umane legate de moarte și importanța trăirii fiecărui moment.

Spectacolul are loc vineri, 10 octombrie, la ora 19.00.

„Mihail” la Teatrul Naţiei din Ploieşti

Singer-songwriter, producător, artist. Moldovean stabilit în Cluj-Napoca, dar „crescut” de viața de noapte din Berlin și Cracovia, Mihail are peste 180 de milioane de streamuri și vizionări pe platformele de streaming, câteva hituri numărul unu în România și airplay-success în Italia (disc de platină), Spania și Polonia. Concertul are loc vineri, 10 octombrie, de la ora 19.30.

„Șoriceii bucătari” la Casa de Cultură a Sindicatelor Ploiești

Spectacolul muzical cu mascote, personaje și păpuși are loc sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 17.30.

„Acum ai ocazia să îi întâlnești pe cei mai faimosi șoricei, personajele favorite ale copiilor, în cadrul celui mai distractiv spectacol pentru copii”, este mesajul organizatorilor.

Stand-up Comedy Show la Wokul Magic Ploiești

„Un Român și un italian intră într-un bar!

Ploiești ești pregătit pentru un show de stand up comedy de zile mari!?

De la glume inteligente la glume neortodoxe, de la umor negru la comic de situație, le vei avea pe toate pe 11 octombrie la Wokul Magic Ploiești.

Cu o experiență de 15 ani pe scenele de stand up comedy, pe Fulvio îl știți de la Trăsniți în Nato, Iumor și Românii au talent, în timp ce Dănuț Petre este dublu finalist Iumor și semifinalist Roast Battle The Fool.

Evenimentul este programat pentru sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 20.30.

„Amintiri din copilărie” la Teatrul Toma Caragiu

Reprezentația de la Ploiești are loc duminică, 12 octombrie, de la ora 10.30, în Sala Teatrului de Animație pentru Copii și Tineret „Imaginario”.

Spectacolul „Amintiri din copilărie” îi invită pe cei mici să cunoască o altfel de copilărie.

„Nică ne va lua cu el în toate peripețiile sale. Încă de la început, vom fi martori ai năstrușniciei protagonistului, avem de a face cu un elev eminent care își concentrează atenția în mod egal asupra îndatoririlor școlare cât și asupra micilor sale escapade”, spun organizatorii.

„Zaraza” la Teatrul Toma Caragiu

„Zaraza” reușește să fie un model contemporan de spectacol de revistă de cea mai bună calitate. Așa cum spune și titlul spectacolului, „Zaraza”, povestea merge înapoi în timp, rămânând, însă actuală în detaliile sale profunde, către o perioadă de istorie păstrată în amintire.

Spectacolul are loc duminică, 12 octombrie, de la ora 18.30.

„Lacul Lebedelor” la Casa de Cultură a Sindicatelor Ploiești

Evenimentul, care are loc duminică, 12 octombrie, de la ora 19.00, face parte din Turneul Național European Classical Ballet

„Vă invităm să pășiți într-o lume a grației, pasiunii și rafinamentului alături de prestigioasa companie European Classical Ballet care aduce în fața publicului român capodopera absolută a baletului clasic semnat de Piotr Ilici Ceaikovski”, spun organizatorii.

Ada Milea și Bobo Burlăcianu la Teatrul Naţiei Ploieşti

Sunteți așteptați, duminică, 12 octombrie, de la ora 19.30, la un concert cu bucăți din concerte. Un colaj muzical marca Ada & Bobo, cu fragmente din spectacole care au bucurat mii de spectatori de-a lungul anilor – reinterpretate, combinate și servite cu umor proaspăt și stare bună.

La Breaza are loc Târgul tradițional de toamnă

Târgul de Toamnă de la Breaza nu se vrea a fi doar un simplu eveniment. El este o celebrare a meșteșugurilor și îndeletnicirilor specifice brezenilor, în special păstoritul, o tradiție veche de secole.

„În perioada 11-14 octombrie se va desfășura târgul tradițional de toamnă din orașul Breaza, eveniment cu o vastă tradiție atât pentru orașul nostru, cât și pentru județul Prahova.

Ca și în anii trecuți ne dorim ca acest eveniment să ofere motive de relaxare și bucurie pentru comunitatea noastră.

Anul acesta însă, având în vedere contextul general dificil reprezentat de situația economică națională, cât și măsurile legislative adoptate în ultima perioadă, ne vedem nevoiți să reducem anvergura spectacolelor din ultimii ani.

În acest sens, toate spectacolele organizate anul acesta sunt realizate fără alocarea de resurse bugetare, neimplicând costuri

Astfel, ne vom putea bucura de spectacole susținute de tinerii noștri soliști, de interpreți și ansambluri folclorice locale și din localitățile învecinate.

De asemenea, vă așteptăm cu ateliere pentru copii, expoziție de artă organizată în Sala Rotondă a primăriei, produse autentice ale producătorilor locali și din țară, mâncăruri tradiționale, parcuri de distracție și nu în ultimul rând cu o seară de muzică a anilor ’80 – ’90 susținută de DJ brezeni”, a anunțat Primăria orașului.

Blujoy, târg lunar family -friendly, la Ploiești

BluJoy, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, lansează la Ploiești un târg lunar family-friendly. Prima ediție are loc sâmbătă, 11 octombrie 2025, la Biblioteca „Nicolae Iorga”, între orele 11-19, iar intrarea este liberă.

Evenimentul se desfășoară în spațiile Bibliotecii, și aduce la un loc creații handmade/ unicat, activități pentru copii și micro-experiențe.

Ce găsiți la BluJoy: standuri Artizanat /Handmade/ Articole unicat, activități child-friendly, Photo-corner, Snack-bar, Micro-expoziții și ateliere cu accente culturale/științifice.

Proiectul pornește în Ploiești ca târg recurent, lunar, cu ambiția de a deveni un hub de comunitate și de a inspira ediții viitoare în orașele mari din România.

Continuă Bienala Internațională Prahova

BIP este un eveniment cultural multidisciplinar cu tema „Rețele invizibile”, organizat de Galerie Mystique, care se desfășoară între 25 septembrie și 30 octombrie 2025, în Ploiești, Câmpina și alte localități ale județului.

Evenimentul urmărește să promoveze arta contemporană şi dialogul intercultural prin lucrări care explorează tema „Rețele Invizibile” – conexiunile subtile, sistemele ascunse şi relațiile intangibile care modulează realitate. Bienala va avea loc în diverse spații din Ploiești și împrejurimi: galerii, muzee, spații alternative și locuri publice, transformând orașul într-o scenă a artei contemporane.

Eveniment pentru tineri la Hipodromul din Ploiești

Hipodromul Ploiești va găzdui vineri, începând cu ora 14.30, un eveniment dedicat copiilor din cadrul secției sportive pentru persoane cu nevoi speciale a CSM Ploiești.

Vor fi mai multe ateliere sportive, în cadrul cărora, cu sprijinul partenerilor de la ACS „Ambiția Mădălin” și al Centrului de echitație Luna Horse, tineri speciali vor fi inițiați în sporturi precum oina sau echitația. Totodată, secția de șah a CSM Ploiești a pregătit o sesiune interactivă în cadrul căreia copiii vor putea asista la o interesantă demonstrație realizată cu sprijinul unui roboțel.