Prahova nu are medici de la stat „chiulangii” de la program

Nu puțini sunt pacienții care, de-a lungul timpului, au reclamat faptul că medicii care lucrează în spitalele de stat de multe ori „fentează” programul de lucru în favoarea cabinetelor private, totul din dorința de a câștiga mai mulți bani.

Este o practică ce a stârnit și stârnește în continuare indignare în rândul bolnavilor care plătesc asigurări de sănătate și care fie se trezesc în fața unor uși încuiate, fie primesc remarci de genul „reveniți mâine sau îndreptați-vă spre cabinetul particular”.

În Prahova, de la începutul anului 2025, reprezentanții CAS dau asigurări că nu am avut medici „chiulangii”.

Asta în urma verificărilor efectuate privind prezența la programul de lucru declarat în contractele încheiate cu Casa de către medicii de familie şi medicii specialiști din cadrul furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu instituția.

„Au fost verificați 15 furnizori de servicii medicale, respectiv un număr total de 93 de medici angajați (medici de familie și medici specialiști). Toți medicii controlați au fost prezenți la programul de lucru declarat, nefiind identificate situații în care un medic să fi părăsit locul de muncă din structura cabinetului de stat pentru a desfăşura activitate în cadrul cabinetului privat.

În urma controalelor efectuate, nu au fost constatate nereguli privind respectarea programului de lucru declarat de medicii aflați în relație contractuală cu CAS Prahova”, au transmis reprezentanții instituției.

Legea spune că nerespectarea programului de lucru se sancţionează cu avertisment scris, amendă între 5 şi 10% din salariul de bază sau cu desfacerea contractului de muncă.

În urmă cu ceva vreme, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, făcea următoarea declarație: „Cu părere de rău, nu vreau să fie înțeles greșit, nu alerg doctorii prin spitale. Dacă nu încetăm cu acest fenomen care ne-a adus în punctul acesta greu, nu ne vom face bine niciodată.

Nu voi fi de acord niciodată ca medicul să aleagă între public sau privat. Consider că medicii pot avea activitate medicală după programul de la public. Dar, pentru asta, cer respectarea programului de lucru. Mă simt destul de penibil că ajung să cer în 2025 medicilor să-și respecte programul în spitalul public”, a transmis ministrul Sănătății.