35 de medicamente noi, pe lista compensatelor

Un proiect aflat în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății va permite includerea în lista compensatelor a 35 de noi medicamente.
Ordinul ministrului Sănătății, aflat în transparență decizională, se referă la aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene.
Noile medicamente vor fi cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative. Pe listă figurează 35 de medicamente.
Lista bolilor grave pentru care se propun medicamente noi
- cancer de prostată avansat, sensibil la hormoni
- amiloidoză ereditară
- colită ulcerativă activă și boală Crohn moderată până la severă, rezistente la tratamente convenționale
- astm bronșic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii
- angioedem ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor)
- leucemie limfocitară cronică, la pacienți cu deleția 17p sau mutația TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie
- mielom multiplu recidivat și refractar
- infecția cu HIV-1 la copii
Proiectul se află în dezbatere pe site-ul Ministerului Sănătății, pe secțiunea Transparență decizională.