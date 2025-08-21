Pacientă dată afară din spitalul Urlați pe motiv că nu reprezintă urgență

Situație revoltătoare la Spitalul Orășenesc din Urlați. Ajunsă în Camera de Primiri Urgențe cu dureri acute de stomac, o femeie în vârstă de 69 de ani a fost dată afară de către medicul urgentist pe motiv că problema ei de sănătate nu reprezintă… urgență. Asta în condițiile în care, au povestit aparținătorii, medicul Tudor Constantin nici măcar nu a vrut să se uite la bolnavă.

- Publicitate -

Situația scandaloasă a avut loc sîmbătă, 16 august. Femeia în vârstă de 69 de ani a fost dusă la spitalul din Urlați de către fiica acesteia din cauza unor dureri acute de stomac, dureri care nu au cedat cu niciun medicament.

După ce au așteptat 40 de minute, la intrarea în cabinetul medicului s-au confruntat cu un refuz vehement al acestuia de a o consulta pe femeie, pe motiv că problema acesteia de sănătate nu este o urgență.

„În momentul în care am intrat în cabinet și i-am prezentat domnului doctor situația mi-a zis să o duc la medicul de familie, în condițiile în care era sâmbătă, iar acesta nu lucrează. A considerat că nu e urgență, în condițiile în care stătea zeflemitor cu mânile în buzunare și nici măcar nu s-a uitat la ea.

- Publicitate -

„Mi-a spus că nu e treaba mea cum îl cheamă”

I am spus: am stat 40 de minute și am așteptat fără să vă uitați la mama mea? Domnul doctor mi-a răspuns: „bine că nu ați așteptat 4 ore”.

Văzând situația i-am cerut să îmi spună numele dânsului. Mi-a zis că nu e treaba mea să știu eu așa ceva. Am întrebat o pe doamna asistentă care era afară de vorbă cu o doamnă și mi-a spus: „să vă spună dânsul, eu nu am participat la discuție”.

Am mers la poarta spitalului unde erau doi paznici, am întrebat cum se numește medicul spitalului. Unul a refuzat să îmi spună, pe motiv că, din nou, nu este nu este treaba mea. Într-un final mi-a răspuns celălalt paznic că medicul de gardă se numește Tudor Constantin.

- Publicitate -

„Nu avea niciun alt pacient, dar la mama nu a vrut să se uite”

M-am întors la CPU împreună cu prietenul meu și l-am întrebat de ce a refuzat consultarea mamei mele, ținând cont că nu avem medic de familie unde sa mergem până luni.

Medicul era cu doamna asistentă, afară, la țigară. Țin să menționez ca nu aveau pacienți, eram singuri. Deci nu avea niciun alt pacient, dar la mama nu a vrut să se uite. Am scos telefonul și am filmat momentul intrării lui în spital și tot ce ni s-a spus și anume că mama nu este o urgență. Vă rog ajutați-mă, simt că țara asta nu mai are nicio scăpare.

Cum este posibil să fii tratat așa într-un spital unde te duci clar cu o problemă urgentă, nu din plăcere. Sunt frustrată, neputincioasă, știind ca se va trece cu vederea și peste asta”, a transmis fiica femeii de 69 de ani.

Social Angajații la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul Angajații la stat nu mai pot încasa atât pensia, cât și salariu. Interdicția apare în noul pachet fiscal propus de premierul Ilie Bolojan. Guvernul pregătește...

- Publicitate -

Manager spital: „Am cerut notă explicativă”

Povestea a intrat în atenția conducerii unității medicale. Elena Cismas, managerul Spitalului Orășenesc Urlați, a precizat că i-a solicitat medicului Tudor Constantin o notă explicativă, urmând ca, ulterior, cazul să fie prezentat Consiliului Director.

„Acest domn doctor este urgentist la noi în spital de un an de zile. Niciodată nu au fost probleme. Nu știu acum de ce s-a ajuns la o situație de acest gen. I-am cerut notă explicativă, dar încă nu am primit răspuns.

În funcție de analiza care se va face, cazul va ajunge în atenția Consiliului Director, care va decide dacă se impune sau nu ca medicul să fie băgat în comisia de disciplină”, a precizat Elena Cismas.