Începe sezonul de gripă. Când se recomandă începerea vaccinării

Odată cu sosirea toamnei și începerea anului școlar, revine, de obicei, și sezonul de gripă. Astfel, în această perioadă, revine în atenția tuturor vaccinarea antigripală. Medicii recomandă vaccinarea încă din prima parte a toamnei, astfel încât organismul să dezvolte anticorpi înainte ca sezonul de gripă să atingă maximul.

În sezonul 2025-2026, vaccinul are formulă trivalentă, oferind protecție împotriva a trei tulpini de virus gripal. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Europeană a pentru Medicamente (EMA) au recomandat, pentru acest sezon, o formulă trivalentă a vaccinului, care include două tulpini de virus gripal A/H1N1 și H3N2 și o tulpină de tip B/Victoria lineage.

Potrivit medicilor, primele cazuri de gripă sunt așteptate să apară anul acesta la începutul lunii noiembrie, cu o înmulțire treptată a cazurilor.

Tocmai din acest motiv, medicii recomandă ca imunizarea antigripală să înceapă încă din primele zile ale lunii octombrie, pentru ca organismul să aibă timp să dezvolte anticorpi.

În România mai multe categorii de persoane beneficiază de vaccin gratuit

În țara noastră se oferă vaccin gratuit pentru toate grupurile de risc recomandate de OMS și se administrează și vaccinuri compensate (50%) la persoanele care nu sunt încadrate într-o categorie de risc, însă au o anumită vârstă.

Astfel, în România se oferă gratuit vaccin gripal copiilor cu vârsta de la 6 luni, până la 18 ani, gravidelor și persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. De asemenea, mai pot beneficia de vaccin gratuit și persoanele cu vârsta peste 45 de ani dacă suferă de anumite boli, cum ar fi: boli cornice cardio-vasculare, renale, hepatice, neurologice, oncologice, autoimune, malformații congenitale, boli neurologice etc.

Pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani se administrează un vaccin care are o doză mai mare de antigen de gripă (vaccin cu o doză de patru ori mai importantă decât celelalte), vaccin High-Dose (HD).

Pentru persoanele cu vârsta mai mare de 45 de ani și mai mică de 65 de ani, care nu suferă de nicio boală și doresc să se imunizeze, vaccinul gripal este compensat de către stat și în proporție de 50%.