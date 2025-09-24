- Publicitate -
Nadina Liculescu, medic primar de recuperare medicală la clinica AS Medica, Bucov

Servicii de recuperare medicală, decontate de CAS, la AS Medica Bucov

La AS Medica Bucov, atunci când vorbim despre servicii de recuperare medicală, ai totul inclus, fără să fii nevoit să cauți terapii în mai multe locuri. Fiindcă fiecare oră pierdută înseamnă efort suplimentar mai târziu. AS Medica nu este doar o clinică, ci o unitate etalon de tratament. Având în vedere dotările și facilitățile centrului, întreaga echipă oferă celor interesați servicii medicale integrate ce pot fi accesate la cerere sau în baza unui bilet de trimitere, asta însemnând decontare asigurată de CAS. (VIDEO la finalul textului)

Clinica AS Medica vine în întâmpinarea pacienților care au nevoie de o recuperare de lungă durată, fie că vorbim despre recuperare postoperatorie, fie că vorbim despre afecțiuni din sfera neurologică degenerativă și cognitivă.

Medicii specialiști se concentrează pe recuperarea ortopedică, neurologică, cardiacă, postoperatorie și managementul afecțiunilor cronice, precum și pe îmbunătățirea condiției fizice generale.

Asistență medicală 24 de ore din 24

Pachetele integrate, care includ cazarea și masa, sunt riguros structurate pentru a asigura continuitatea tratamentului și sprijinul echipei de specialiști 24 de ore din 24.

Citește și: „Recuperarea medicală presupune efort și răbdare. Eu nu fac minuni”. Interviu cu medicul Nadina Liculescu, Spitalul AS Medica Bucov

Punem la dispoziția tuturor persoanelor interesate condiții excelente oferită în clinică, dar și asistență medicală 24/7, fiind specializați pe tratamente și proceduri de reabilitare medicală care vizează o recuperare fizică eficientă, menită să ajute persoanele cu suferințe cronice.

Avem de acum două săli de kinetoterapie, una pentru persoanele din ambulator, cealaltă pentru cele internate. Secția de recuperare asigură tratamente atât în ambulator, cât și în spitalizare, inclusiv de zi, iar toate aceste servicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.  

Fiecare pacient beneficiază de un plan de recuperare personalizat

Clar, noi suntem aici pentru a oferi serviciile de recuperare medicală și wellness pe care le merită din plin fiecare om, pe care și le dorește și, mai ales, de care are nevoie.

Pachetele noastre integrate, care includ cazarea, masa și îngrijirea medicală, sunt riguros structurate pentru a asigura continuitatea tratamentului și sprijinul constant al echipei noastre de specialiști. Fiecare pacient beneficiază de un plan de recuperare personalizat, elaborat pe baza evaluărilor aprofundate, pentru a atinge obiectivele de sănătate stabilite împreună cu medicul curant”, precizează Nadina Liculescu, medic primar de recuperare medicală la Spitalul AS Medica.

Redarea funcționalității unei persoane este scopul specialiștilor de la AS Medica

Practic, la AS Medica Bucov, specialiștii pun preț pe ceea ce înseamnă redarea funcționalității unui om care a trecut printr-o problemă medicală. Costul unei internări de 12 zile este de 160 de lei/zi, asta însemnând 1750 de lei pentru toate cele 12 zile, fiind incluse cazarea, masa și tratamentul cu patru proceduri, acesta din urmă fiind decontat de CAS.

Pachetele care nu care nu au legătură cu biletul de trimitere, variază în funcție de numărul de zile solicitat și de complexitatea procedurilor. Asta înseamnă 1500 de lei pentru cinci zile, 3000 de lei pentru zece zile, ori 6000 de lei pentru 30 de zile.

0733. 604.504, numărul de telefon pus la dispoziție pentru programări

„Vreau să punctez faptul că nu suntem o secție de paliație, nu facem medicina paliativă adresată segmentului terminal de viață, nu suntem nici azil. Ce încercăm aici, la AS Medica, este să oferim sprijin pe o perioadă nedeterminată persoanelor aflate în procedură de recuperare medicală

 Asta înseamnă asistență specializată, complexă și permanentă, acordată unor persoane care au un grad de independență locomotorie, care sunt cooperante și prezente mental, iar bolile asociate pe care le au, mai ales pe fondul vârstei, sunt ținute sub tratament stabilit de specialiști”, a mai precizat medicul Nadina Liculescu.

Clinica AS Medica Bucuv pune la dispoziție și un număr de telefon (0733. 604.504), unde toți cei interesați de serviciile de recuperare medicală pot suna în intervalul orar 8.00 -16.00 pentru a cere lămuriri și pentru a se programa.

Interviul integral cu medicul Nadina Liculescu poate fi urmărit aici:

