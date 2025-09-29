- Publicitate -

Pachet gratuit de servicii medicale pentru doamne la Spitalul Dentirad din Plopeni

Ziua Națională și Mondială de Luptă Împotriva Cancerului la Sân este marcată pe 1 Octombrie. Cu această ocazie, Spitalul Dentirad din Plopeni atrage atenția asupra importanței prevenției și vine în întâmpinarea pacientelor cu un pachet gratuit de servicii medicale. Acesta constă într-un control ginecologic și o ecografie mamară, în baza biletului de trimitere de la medicul de familie.

Dentirad Hospital reamintește comunității că prevenția și depistarea precoce salvează vieți. Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei, dar diagnosticat la timp are șanse foarte mari de vindecare.

„Un simplu control anual și o ecografie mamară pot face diferența între tratamente complicate și o viață sănătoasă”, transmit medicii spitalului.

În această perioadă, Dentirad Hopital desfășoară campanii de informare și consultații de specialitate, în contract cu casa de asigurări, încurajând femeile să acorde atenție sănătății lor și să programeze controale regulate.

Așadar, programați-vă astăzi pentru un control ginecologic și o ecografie mamară!

Sună la 0244 997 sau vino la recepția spitalului din Plopeni, Bdul Republicii nr.8-10! Sănătatea începe cu tine!

