Cum obții dovada de asigurat. Precizări CAS Prahova

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a făcut noi precizări cu privire la facilitarea accesului pentru validarea a calității de asigurat. Este vorba despre procedura pentru persoanele care au depus Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la ANAF.

„Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga nr. 1, județul Prahova, aduce la cunoștință cetățenilor că, pentru a facilita procesul de validare a calității de asigurat, în conformitate cu modificările legislative introduse în Legea 141/2025, persoanele care au depus Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la ANAF, o pot transmite la următoarele adrese de e-mail:

În situația în care este necesară eliberarea Adeverinței de asigurat, vă rugăm să precizați modalitatea de transmitere preferată:

  • prin e-mail
  • prin poștă.

Această procedură are scopul de a simplifica și accelera validarea calității de asigurat, eliminând necesitatea deplasării la ghiseele instituției”, a precizat CAS Prahova.

Reamintim faptul că persoanele care nu au un loc de muncă și care nu realizează venituri impozabile pot obține asigurare de sănătate dacă depun Declarația Unică (formular D212) privind contribuțiile sociale datorate.

