Apar modificări la criteriile de încadrare în grad de handicap

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat, vineri, că se va lansa procesul de reviziure a criteriilor de încadrare în grad de handicap. Proiectul a fost pus în transparență decizională.

„Scopul revizuirii criteriilor medico-psiho-sociale în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor cu dizabilități este de a elimina, în primul rând, fraudele din sistemul de protecție socială.

În al doilea rând, reforma urmărește o protecție mai mare a beneficiarilor. Prin reașezarea criteriilor, ne dorim eliminarea neconcordanțelor în procesul de evaluare, precum şi utilizarea mai eficientă a resurselor financiare din cadrul sistemului de protecţie”, anunță ministerul Muncii.

„Am pus în transparență proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap. Eliminăm cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept, iar pe cei care au cu adevărat nevoie de sprijin trebuie să-i protejăm mai bine.

Vrem să aducem mai multă claritate, mai multă corectitudine pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile lor.

Fraudele și abuzurile nu mai trebuie să afecteze drepturile celor vulnerabili. Invit la dialog toate organizațiile neguvernamentale și îi asigur pe toți cei interesați de această reformă că vom da dovadă de maximă transparență și deschidere.

Vom pune la dispoziție și un call center dedicat criteriilor de dizabilitate, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns”, a declarat Petre Florin Manole, ministrul Muncii.

„Regândim criteriile de acordare a certificatelor de handicap, astfel încât acestea să reflecte corect realitatea medicală și nivelul funcțional al fiecărei persoane.

Ne propunem să eliminăm neclaritățile și diferențele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăți.

Persoanele cu dizabilități trebuie respectate, sprijinite și integrate, nu puse în fața unor bariere inutile”, a declarat și Alexandru Florin Rogobete, ministrul Sănătății.

Pentru persoanele cu dizabilități grave se propune stabilirea termenului de valabilitate permanent de la prima evaluare pentru afecțiuni grave, pentru care acum se acordă termen de valabilitate 12 sau 24 luni:

retardul mental sever și profund; tulburări de spectru autist după împlinirea vârstei de 26 ani; cecitatea absolută și relativă; surdocecitatea; surdomutitate congenitală sau surditate bilaterală dobândită înainte de achiziționarea limbajului; amputații; tumori hipofizare cu sechele oftalmologice și neurologice grave; nanism hipofizar și acondrodispalzia; poliartrită reumatoidă stadiul IV; spondilita anchilozantă forme grave; sdr. Prader Willi; afecțiuni osteoarticulare cu anchiloze și tulburări servere, in afara resurselor terapeutice.

„Revizuirea criteriilor de evaluare are în vedere progresul în domeniul medical și al tehnologiilor de asistență, ținând cont de noile descoperiri și tratamente, dar și de diversitatea nevoilor celor care trăiesc cu dizabilități.

În același timp, vrem să aducem claritate și să punem capăt suprapunerilor în descrierea gradului accentuat și grav.

Acolo unde se impune, acordarea gradului grav cu asistent personal este condiționată de pierderea totală a autonomiei, comparativ cu situatia anterioară.

Subliniem că un principiu esențial al acestei reforme este imparțialitatea: evaluările trebuie să fie unitare și obiective, pentru ca nicio persoană să nu fie dezavantajată de interpretări diferite sau de subiectivism”, se arată în comunicatul ministerului.