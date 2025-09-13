- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Consultații și analize gratuite la Dentirad Hospital

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Lasă un comentariu

Evaluare medicală completă la Dentirad Hospital! Află ca esti bine! Accesează beneficiile unei evaluări cuprinzătoare, incluzând consultatii specializate și investigații avansate.

- Publicitate -

Într-o inițiativă menită să promoveze sănătatea generala si preventia, Dentirad Hospital din Plopeni lansează un program special de evaluare medicală completă. Pacienții vor avea ocazia să beneficieze de consultatii de specialitate, analize de sânge, ecografii, computer tomografii, endoscopii și colonoscopii, personalizate în funcție de diagnosticul individual.

Evaluarea include consultații de specialitate diverse (medicina interna, recuperare medicala, ginecologie, pediatrie, gastroenterologie etc), analize de sânge complete, investigații avansate cum ar fi ecografii și computer tomografii.

Identificarea precoce a problemelor de sănătate și oferirea unui diagnostic precis și rapid ajuta pacientii sa acceseze tratamentul necesar recuperarii.

Social

Cum arată lucrările la drumul care va lega Prahova de Brașov

Au început lucrările la noul drum care se construiește între Valea Doftanei și Brădet, alternativa la DN 1 - Valea Prahovei. Acesta va lega...
- Publicitate -

Cum te poți programa

Pentru a beneficia de această oportunitate unică, cei interesați sunt invitați să apeleze la numărul de telefon 0244 997 pentru programări sau la receptia spitalului – Bulevardul Republicii 8-10, Plopeni.

Această inițiativă reprezintă un pas important în promovarea sănătății preventive și oferă comunității oportunitatea de a accesa servicii medicale de înaltă calitate, într-un cadru profesional și sigur, decontate de casa de asigurari de sanatate.

Pentru mai multe informații și detalii suplimentare, vizitați site-ul Dentirad Hospital sau sunați la numărul de telefon menționat 0244 997 pentru a vă programa la o evaluare completă.
(P)

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
Exclusiv

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

0
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...
Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

4
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

2
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...
Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Dronă rusească interceptată în spațiul aerian al României

0
O dronă rusească a intrat, sâmbătă după-amiază, pe  spaţiul...
Travel&Lifestyle

Thassos s-a „manelizat”. Acceptăm sau schimbăm destinația

0
Insula grecească Thassos este o destinație care atrage an...
IT&C

Știri false: Cum să le recunoști eficient

0
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...
Eveniment

Accident pe DN1B. Vinovat ar fi un șofer de 75 de ani

0
Accident, sâmbătă după amiază, pe DN1B, în localitatea Valea...
Național

Exercițiu militar NATO în România. Nu începe războiul!

0
Radu Hossu, corespondent de război în Ucraina și decorat...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Dr Mihai Băican: Cum ne protejăm organismul de stres

Marius Nica -
Licențiat al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila,...

35 de medicamente noi, pe lista compensatelor

Roxana Tănase -
Un proiect aflat în transparență decizională pe site-ul Ministerului...

Program de screening pentru depistarea cancerului la sân, la Județean

Roxana Tănase -
Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești intenționează...

Cum obții dovada de asigurat. Precizări CAS Prahova

Roxana Tănase -
Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a făcut noi...
- Publicitate -

Apar modificări la criteriile de încadrare în grad de handicap

David Mihalache -
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat,...

Plata CASS pentru persoanele fără venituri. Precizări ANAF

Roxana Tănase -
ANAF a făcut, joi, noi precizări cu privire la...

Sprijin psihologic, decontat de stat, pentru pacienții oncologici

Roxana Tănase -
Pacienții oncologici vor beneficia de sprijin psihologic decontat de...

De ce nu mai vor medicii să facă gărzi. Explicația managerului SJU Ploiești

Luiza Toboc -
Din cauza lipsei medicilor, Spitalul Județean de Urgență Ploiești...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean