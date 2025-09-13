Consultații și analize gratuite la Dentirad Hospital

Evaluare medicală completă la Dentirad Hospital! Află ca esti bine! Accesează beneficiile unei evaluări cuprinzătoare, incluzând consultatii specializate și investigații avansate.

Într-o inițiativă menită să promoveze sănătatea generala si preventia, Dentirad Hospital din Plopeni lansează un program special de evaluare medicală completă. Pacienții vor avea ocazia să beneficieze de consultatii de specialitate, analize de sânge, ecografii, computer tomografii, endoscopii și colonoscopii, personalizate în funcție de diagnosticul individual.

Evaluarea include consultații de specialitate diverse (medicina interna, recuperare medicala, ginecologie, pediatrie, gastroenterologie etc), analize de sânge complete, investigații avansate cum ar fi ecografii și computer tomografii.

Identificarea precoce a problemelor de sănătate și oferirea unui diagnostic precis și rapid ajuta pacientii sa acceseze tratamentul necesar recuperarii.

Cum te poți programa

Pentru a beneficia de această oportunitate unică, cei interesați sunt invitați să apeleze la numărul de telefon 0244 997 pentru programări sau la receptia spitalului – Bulevardul Republicii 8-10, Plopeni.

Această inițiativă reprezintă un pas important în promovarea sănătății preventive și oferă comunității oportunitatea de a accesa servicii medicale de înaltă calitate, într-un cadru profesional și sigur, decontate de casa de asigurari de sanatate.

Pentru mai multe informații și detalii suplimentare, vizitați site-ul Dentirad Hospital sau sunați la numărul de telefon menționat 0244 997 pentru a vă programa la o evaluare completă.

