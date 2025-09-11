Dr Mihai Băican: Cum ne protejăm organismul de stres

Licențiat al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, medic specialist ozonoterapie, medicină hiperbară și traumatologie sportivă, Mihai Băican scrie astăzi despre cum putem să ne păstrăm energia după concediu. Secretul constă în sănătatea mitocondriilor și a celulelor.

Concediul este momentul în care ne resetăm organismul, ne încărcăm cu energie și optimism. Dar ce putem face pentru ca efectele pozitive ale vacanței să nu dispară imediat ce ne întoarcem la birou? Specialiștii în medicină regenerativă atrag atenția că răspunsul stă în modul în care ne protejăm celulele și, în special, mitocondriile – adevăratele uzine energetice ale organismului.

Energia din concediu se poate prelungi

După câteva zile de relaxare la soare sau la munte, ne simțim mai ușori, mai plini de energie și cu gândurile limpezite. Din păcate, revenirea bruscă la programul de lucru poate “șterge” repede aceste beneficii.

Pentru a menține energia:

•păstrați ritmul de somn regulat dobândit în vacanță,

•continuați plimbările și expunerea la lumină naturală,

•introduceți pauze active în timpul zilei de muncă,

•evitați supraîncărcarea imediată cu sarcini complexe.

Astfel, corpul se adaptează treptat și păstrează rezervele acumulate.

Mitocondriile – uzinele vieții

Puțini știu că vitalitatea noastră depinde de sănătatea mitocondriilor. Aceste structuri din interiorul celulelor produc ATP, combustibilul fără de care inima, mușchii și creierul nu pot funcționa.

Când mitocondriile sunt afectate de stres oxidativ, toxine, oboseală cronică sau alimentație dezechilibrată, scade și energia noastră.

Pentru a le proteja:

•consumați alimente bogate în antioxidanți (fructe de pădure, legume verzi, ulei de măsline),

•asigurați aport de coenzima Q10, magneziu, omega-3, vitamina B3 și L-carnitină,

•practicați exerciții regulate, în special antrenamente cu intervale scurte și exerciții de rezistență,

•odihniți-vă suficient și reduceți expunerea la alcool, fumat și poluanți.

Terapia hiperbară și ozonoterapia, utilizate în medicina regenerativă, sunt deja recunoscute pentru capacitatea lor de a stimula biogeneza mitocondrială și de a reduce stresul oxidativ.

Sănătatea celulară – fundația longevității

Un organism sănătos este suma miliardelor de celule care funcționează corect. Dacă celula este bine oxigenată, hrănită și protejată, întreg corpul este rezilient.

Cum putem sprijini sănătatea celulară:

1.Oxigenare și circulație optimă prin mișcare, respirație profundă și terapii regenerative.

2.Reducerea inflamației cronice prin alimentație echilibrată și gestionarea stresului.

3.Autofagia, procesul natural de “curățare” celulară, stimulată prin post intermitent sau restricție calorică moderată.

4.Protecția ADN-ului și a mitocondriilor cu antioxidanți și evitarea factorilor toxici.

5.Terapia regenerativă (PRP, exozomi, celule stem) care susține repararea țesuturilor afectate.

Concluzie

Energia pe care o simțim după un concediu nu este doar un efect psihologic, ci are baze biologice. Mitocondriile și celulele noastre funcționează mai bine atunci când le oferim odihnă, oxigen și nutrienți de calitate. Dacă învățăm să menținem acest echilibru și să prevenim deteriorarea lor, putem transforma vitalitatea temporară din vacanță într-o stare de sănătate de lungă durată.

Unde îl găsiți pe medicul specialist Mihai Băican

