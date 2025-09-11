Program de screening pentru depistarea cancerului la sân, la Județean

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești intenționează atragerea de finanțare pentru derularea programului de screening pentru depistarea cancerului de sân. Valoarea totală a proiectului este de peste 18, 7 milioane de lei, din care contribuția proprie va fi de 2%, respectiv 374.987,95 lei inclusiv TVA, care va fi susținută din bugetul județului.

Aleșii județeni sunt convocați, joi, la o nouă ședință a Consiliului Județean Prahova, pe ordinea de zi figurând și includerea Spitalului Județean de Urgență Ploiesști în programul national de screening pentru depistarea cancerului de sân.

Dacă proiectul va fi aprobat, Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești ar putea participa, în calitate de partener în cadrul proiectului ”Programul Național de Screening pentru depistarea cancerului de sân: Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces (DARIA)”.

Valoarea totală a bugetului alocat Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești în cadrul proiectului este în cuantum de 18.749.398,18 lei inclusiv TVA.

Contribuția proprie în proiect a Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești, respectiv cofinanțarea în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, va fi 374.987,95 lei inclusiv TVA ce va fi susținută din bugetul județului.

„Scopul proiectului constă în asigurarea de servicii de informare, consiliere, mobilizare precum și servicii medicale de testare în screening pentru un grup țintă format din persoane/grupuri vulnerabile/dezavantajate din punct de vedere socio-economic, iar activitățile proiectului pot fi realizate la nivelul Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești prin intermediul personalului specializat și a resurselor materiale de care dispune”, se arată în raportul de Direcției Proiecte cu Finanțare Externă din cadrul Consiliului Județean Prahova.