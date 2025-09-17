- Publicitate -

Condiment retras din Kaufland, Profi, Mega Image și Auchan

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Producătorul de condimente Kamis a anunțat retragerea unui produs din lanțurile de magazine Kaufland, Profi, Mega Image, Selgros și Auchan.

- Publicitate -

Este vorba de Kamis cuișoare, 10g din lotul lotul 0002791365 cu data de expirare 17/02/28.

Motivul retragerii – detectarea unor niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit – clorpirifos.

Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl
returneze la magazinele de unde l-au cumparat.

Eveniment

Dosar penal pe numele unui angajat al Poliției Locale Câmpina

Un incident care s-a lăsat cu dosar penal pentru șantaj și purtare abuzivă s-a produs, în urmă cu ceva vreme, chiar în sediul Poliției...
- Publicitate -

Clienții vor primi înapoi contravaloarea produsului, nefiind necesară prezentarea bonului fiscal.

kamis

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

FC Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu

1
Ultimul rezultat al Petrolului Ploiești, 0-3 cu Dinamo, a...
Exclusiv

Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

1
Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...
Exclusiv

Eroinele din clasele simultane: lecții de viață pentru viitor

0
A început un nou an școlar. Un an frământat...
Exclusiv

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

13
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...
Exclusiv

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

0
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Apă caldă mai scumpă la Ploiești. Au apărut primele facturi

0
La Ploiești, la avizierul blocurilor, a început să fie...
Eveniment

Fetiță de 13 ani, violată la Ploiești. Suspectul a fost reținut

0
În luna august 2025, în zona de nord a...
Eveniment

Târg de toamnă al copiilor, în scop caritabil, la Câmpina

0
 Liceeni din Câmpina, care formează trupa de teatru „Atelierul...
Eveniment

Finanțare pentru varianta ocolitoare de la Păulești

0
Aleșii județeni au fost convocați, miercuri, la o nouă...
Eveniment

Dosar penal pe numele unui angajat al Poliției Locale Câmpina

0
Un incident care s-a lăsat cu dosar penal pentru...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Sala de așteptare din Gara de Vest Ploiești, imposibil de folosit

Bianca Ionescu -
Sala de așteptare a Gării de Vest din Ploiești,...

Substanță periculoasă în cosmetice. Avertismentul ANPC

Marius Nica -
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra...

Rechizite și haine înainte de începerea școlii. Recomendările ANPC

Ștefan Vlăsceanu -
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că desfășoară controale...

Profi retrage un aliment care poate fi toxic

Marius Nica -
Lanțul de magazine Profi anunță retragerea de la comercializare...
- Publicitate -

Piedone ar fi avertizat o firmă din Sinaia că vine în control

Marius Nica -
Cristian Popescu Piedone, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor...

Cluburi din Costinești și Vama Veche, închise de ANPC

Marius Nica -
Comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis mai multe...

Pe ce dau românii banii. Studiul unui mare lanț de magazine

Ciprian Pap -
Morcovii, castraveții cornichon și ceapa galbenă se află în...

Ce nereguli au găsit comisarii ANPC la festivalul Beach Please

Marius Nica -
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au controlat...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean