Condiment retras din Kaufland, Profi, Mega Image și Auchan

Producătorul de condimente Kamis a anunțat retragerea unui produs din lanțurile de magazine Kaufland, Profi, Mega Image, Selgros și Auchan.
Este vorba de Kamis cuișoare, 10g din lotul lotul 0002791365 cu data de expirare 17/02/28.
Motivul retragerii – detectarea unor niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit – clorpirifos.
Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl
returneze la magazinele de unde l-au cumparat.
Clienții vor primi înapoi contravaloarea produsului, nefiind necesară prezentarea bonului fiscal.