Două persoane dispărute în incendiul de la hotelul din Tătărani

Marius Nica
Marius Nica

Un incendiu violent a izbucnit, luni dimineață, la un hotel din satul Tătărani, comuna Bărcănești. FOTO-VIDEO la finalul articolului.

UPDATE: De la ce a luat foc hotelul Daly din Tătărani

UPDATE: 10.19: ISU Prahova a anunțat că a fost găsită și cea de a doua victimă carbonizată. „Ambele victime sunt de sex feminin, de 21, respectiv 24 de ani”, a precizat ISU Prahova.

UPDATE: 09.40 – ISU Prahova a anunțat că o persoană a fost găsită carbonizată. (Detalii AICI)

Două femei carbonizate în urma incendiului de la Tătărani

O persoană a fost găsită carbonizată de pompieri în urma incendiului care a izbucnit în această dimineață la un hotel din Tătărani, de lângă...
Știre inițială

Pompierii intervin cu mai multe echipaje pentru stingerea focului. Potrivit informațiilor furnizate de ISU  Prahova, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane.

Trei dintre acestea au reușit să părăsească clădirea. Pompierii efectuează cautări pentru identificarea persoanelor dispărute.

Observatorul Prahovean a transmis în direct imagini de la locul incendiului:

FOTO

VIDEO

Eveniment

De la ce a luat foc hotelul Daly din Tătărani

Pompierii au stabilit cauza incendiului de la hotelul Daly din Tătărani, în care două persoane și-au pierdut viața. Vă reamintim că focul a izbucnit în...
"Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Antreprenori de succes

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
Exclusiv

Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

0
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...
Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

8
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

"Ne-am chinuit să culegem strugurii". Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Știri noi

Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă "cercetează"

0
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
Eveniment

De la ce a luat foc hotelul Daly din Tătărani

0
Pompierii au stabilit cauza incendiului de la hotelul Daly...
Social

Ninge la Cota 2000 din Sinaia, pe Transfăgărășan și Transalpina

0
Iarna a venit mai devreme în acest an, în...
Viața Prahovei

Vreme rece, ploi și ninsori la munte în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o...
Eveniment

ISU Prahova: Hotelul de la Bărcănești, unde a izbucnit incendiul, amendat în septembrie

0
Hotelul din Bărcănești unde, luni dimineață, a izbucnit incendiu...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Vox Publica

Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă "cercetează"

0
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

0
Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut...
Opinii Voxpublica

E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

8
S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani,...
Pe aceeași temă

De la ce a luat foc hotelul Daly din Tătărani

Ștefan Vlăsceanu -
Pompierii au stabilit cauza incendiului de la hotelul Daly...

ISU Prahova: Hotelul de la Bărcănești, unde a izbucnit incendiul, amendat în septembrie

Roxana Tănase -
Hotelul din Bărcănești unde, luni dimineață, a izbucnit incendiu...

Două femei carbonizate în urma incendiului de la Tătărani

Ștefan Vlăsceanu -
O persoană a fost găsită carbonizată de pompieri în...

Incendiu major de vegetație, noaptea trecută, în Plopu

Marius Nica -
Un incendiu major de vegetație a izbucnit, noaptea trecută,...
Incendiu violent la un hotel din Tătărani [FOTO]

Ștefan Vlăsceanu -
Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață la...

Accident mortal azi noapte pe DN1A, zona 220

Ștefan Vlăsceanu -
Un accident mortal a avut loc noaptea trecută în...

Moldovenii NU i-au vrut pe ruși. Pro europenii câștigă alegerile

Claudiu Vasilescu -
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente...

Cum se vrea Ungureanu primar la Câmpina: „Brebu nu merită prestanța mea"

Luiza Toboc -
După ce, cu mult avânt, a câștigat, la alegerile...

