Două persoane dispărute în incendiul de la hotelul din Tătărani

Un incendiu violent a izbucnit, luni dimineață, la un hotel din satul Tătărani, comuna Bărcănești. FOTO-VIDEO la finalul articolului.

- Publicitate -

UPDATE: De la ce a luat foc hotelul Daly din Tătărani

UPDATE: 10.19: ISU Prahova a anunțat că a fost găsită și cea de a doua victimă carbonizată. „Ambele victime sunt de sex feminin, de 21, respectiv 24 de ani”, a precizat ISU Prahova.

UPDATE: 09.40 – ISU Prahova a anunțat că o persoană a fost găsită carbonizată. (Detalii AICI)

Eveniment Două femei carbonizate în urma incendiului de la Tătărani O persoană a fost găsită carbonizată de pompieri în urma incendiului care a izbucnit în această dimineață la un hotel din Tătărani, de lângă...

- Publicitate -

Știre inițială

Pompierii intervin cu mai multe echipaje pentru stingerea focului. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Prahova, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane.

Trei dintre acestea au reușit să părăsească clădirea. Pompierii efectuează cautări pentru identificarea persoanelor dispărute.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean a transmis în direct imagini de la locul incendiului:

FOTO

1 de 6

VIDEO

Eveniment De la ce a luat foc hotelul Daly din Tătărani Pompierii au stabilit cauza incendiului de la hotelul Daly din Tătărani, în care două persoane și-au pierdut viața. Vă reamintim că focul a izbucnit în...