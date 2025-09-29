Două persoane dispărute în incendiul de la hotelul din Tătărani

Un incendiu violent a izbucnit, luni dimineață, la un hotel din satul Tătărani, comuna Bărcănești. FOTO-VIDEO la finalul articolului.
UPDATE: De la ce a luat foc hotelul Daly din Tătărani
UPDATE: 10.19: ISU Prahova a anunțat că a fost găsită și cea de a doua victimă carbonizată. „Ambele victime sunt de sex feminin, de 21, respectiv 24 de ani”, a precizat ISU Prahova.
UPDATE: 09.40 – ISU Prahova a anunțat că o persoană a fost găsită carbonizată. (Detalii AICI)
Știre inițială
Pompierii intervin cu mai multe echipaje pentru stingerea focului. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Prahova, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane.
Trei dintre acestea au reușit să părăsească clădirea. Pompierii efectuează cautări pentru identificarea persoanelor dispărute.
Observatorul Prahovean a transmis în direct imagini de la locul incendiului:
FOTO
VIDEO