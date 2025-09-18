Discuții între Polițeanu, Toader (PSD) și Nicodim (PNL). Nu a fost parafat acordul

La Ploiești, joi, a avut loc o nouă rundă de discuții între primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, deputatul Bogdan Toader (PSD) și Daniel Nicodim (PNL). Nici de data aceasta nu a fost semnat vreun acord politic, dar s-a ajuns la un consens privind procedurile de lucru pe tema lizierei de lângă UPG și a achiziției de tramvaie.

După blocajul apărut în Consiliul Local Ploiești, pe tema achiziției de tramvaie noi și lizierei din zona de sud a orașului, joi, a avut loc o nouă întâlnire dintre primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), președintele PSD Ploiești, deputatul Bogdan Toader, și prefectul județului, Daniel Nicodim, președintele PNL Ploiești.

După întâlnirea care a dura aproximativ două ore, Observatorulph.ro a încercat să afle care este concluzia discuțiilor și dacă a fost semnat mult discutatul acord politic de la Ploiești. (Detalii AICI).

Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești: Nu vor mai fi sincope la Ploiești

„Am avut o discuție constructivă. Am analizat proiectele majore pentru Ploiești. Eu cred că lucrurile merg bine și nu vor mai fi sincope la nivelul municipiului pe ceea ce înseamnă proiecte majore pentru Ploiești”, a precizat deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești.

Prefectul județului, Daniel Nicodim, președintele PNL Ploiești: Am avut discuții pe tema proiectelor

„Am avut o întâlnire cu domnul primar și președintele PSD Ploiești, iar discuțiile au fost pe tema mai multor proiecte, inclusiv cele referitoare la achiziția de tramvaie și la liziera de la sud.

Domnul primar a înțeles că pentru liziera de la sud pot fi atrase fonduri europene. Cu privire la achiziția de tramvaie domnul primar urmează să ofere mai multe date în baza răspunsurilor date de cei de la Banca Europeană de Investiții”, a precizat Daniel Nicodim, președintele PNL Ploiești.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu: Nu am apucat să discutăm pe textul acordului, ci pe proiecte

Contactat telefonic, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a confirmat faptul că întâlnirea de astăzi nu s-a finalizat cu semnarea vreunui acord politic.

„Nu au existat discuții pe tema acordului politic, dar am discutat pe tema proiectelor, inclusiv cu privire la achiziția de tramvaie și liziera de la sud.

Va exista un calup de trei proiecte pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de mâine: Dâmbu, Parcul Bucov și liziera de lângă UPG.

Primele două proiecte au fost initiate pentru depunerea pe fonduri europene și a existat o sugestie, a domnului consilier Mihai Apostolache, ca și pentru liziera de la UPG să fie atrase fonduri”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Cât privește achiziția de tramvaie, primarul Ploieștiului a susținut că va exista o corespondență cu reprezentanții BEI, având la bază întrebările liderilor politici privind finanțarea, pentru a nu exista neclarități.

„Nu am apucat să discutăm pe textul acordului, ci pe proiecte”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Încă o întâlnire fără acord politic semnat

Reamintim faptul că, săptămâna trecută, șeful social-democraților prahoveni, Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a inițiat o discuție cu liderii principalelor partide din Consiliu Local, pe tema „viitorului” administrației ploieștene.

După discuțiile care au avut loc cu ușile închise, președintele PSD Prahova, Virgiliu Nanu, a anunțat că va fi semnat un acord politic pentru evitarea unor eventuale blocaje în Consiliul Local Ploiești. (Detalii AICI)