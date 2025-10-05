Cum prinzi cel mai bun preț la biletele de avion low-cost

Cel mai bun preț al biletelor de avion îl poți obține atunci când călătorești pe perioade scurte de timp, câteva zile, și nu ai nevoie de bagaje suplimentare. Deși mulți se plâng de faptul că, în momentul de față, companiile aeriene low-cost practică prețuri comparabile cu ale companiilor de linie, lucrurile nu stau chiar așa…

- Publicitate -

Este adevărat, atunci când călătorești cu bagaje, când vrei să-ți alegi locul la bordul aeronavei sau vrei să consumi mâncare sau băutură în timpul zborului, prețul unui bilet de avion poate ajunge la preț de companie de linie. Dar low-cost poate însemna chiar low-cost dacă respecți câteva reguli de bază.

„Travel light”, este prima regulă

Învață să călătorești „light”, adică fără bagaje suplimentare, în afara acelui ghiozdan inclus în prețul zborului. Este simplu atunci când cosmeticele favorite le transporți în recipiente mici, suficiente pentru 4-5 zile, cât durează mini-vacanța.

Este simplu când deodorantul este un roll-on, parfumul este ambalat în sticlă de 30 ml, periuța de dinți este „de călătorie” iar pasta de dinți este la cantitate mică. Totul ocupă mult mai puțin spațiu. În plus se potrivește persoanelor dinamice, gata oricând să apuce bagajul și să plece într-o nouă aventură.

- Publicitate -

Alegerea ținutelor de călătorie trebuie să se facă pe principiul învelișurilor de ceapă. În loc de haine groase, de exemplu, mai multe haine subțiri, puse una peste cealaltă. Astfel, un pulover gros poate fi înlocuit cu un maieu, o bluză și un hanorac. Nu ai nevoie, astfel, decât de două – trei maieuri și două tricouri. Acestea ocupă mult mai puțin spațiu decât trei pulovere, de exemplu.

Da, într-adevăr, situația prezentată nu se aplică în cazul în care ne dorim fotografii în care să apărem în ținute diferite. Atunci trebuie achiziționat cel puțin un bagaj mare de cabină.

Papucii de călătorie trebuie să fie subțiri și flexibili. Astfel, vor încăpea cu ușurință în orice ghiozdan. Papucii de plastic, tip șlapi de baie, trebuie lăsați acasă, clar.

- Publicitate -

Cumpără biletele de avion direct de pe site-urile companiilor aeriene

În primul rând, după ce ai reușit să gândești „light” din punct de vedere al bagajului, este timpul pentru achiziționarea biletului de avion. Pentru cel mai bun preț este recomandat să îți faci cont direct pe site-ul companiei aeriene.

Dacă ai de gând să călătorești cu un grup de prieteni, trebuie să știi că nu vei obține preț mic. De obicei, prețuri „la ofertă” nu vei găsi mai mult de două! Dacă ai noroc, poate găsești și patru. Dar atât!

Dacă vrei să pleci cu un grup mai mare, pregătește-te pentru prețuri mai mari ale biletelor de avion. Dacă vrei să beneficiezi de prețuri mai mici, ia câte două bilete. Măcar două din șase să prinzi la preț redus. Altfel le vei lua pe toate la prețul mai mare.

Travel&Lifestyle Cum prinzi cel mai bun preț pentru o vacanță all inclusive Tot mai mulți turiști se arată nemulțumiți de prețurile pe care le primesc atunci când își caută vacanța ideală. Majoritatea dau vina pe agențiile...

- Publicitate -

Nu-ți stabili o perioadă, ia bilet în funcție de cea mai bună ofertă

Vrei să pleci de luni până sâmbătă 20-25 octombrie? Recomandabil este să nu „bați în cuie” perioada. Dacă ești flexibil, ai șanse mari să găsești bilete mai bune în alte zile.

De exemplu, planifică-ți câteva zile libere în a doua jumătate a lui octombrie. Să zicem cinci zile, dar nu fixa perioada.

Intră pe site-ul companiei aeriene și caută în toată perioada respectivă cele mai bune prețuri pentru destinația aleasă. Dacă poți fi flexibil și în privința destinației, este perfect. Una este să zici: „Vreau să plec la Alicante” și alta să zici „Vreau să plec undeva unde este mai cald”. Automat, orizonturile se deschid altfel. Dacă ești flexibil atât în privința perioadei cât și în privința destinației, atunci este imposibil să nu găsești un preț bun pentru biletele de avion.

- Publicitate -

Optează pentru alocarea aleatorie a locurilor în avion

De ce ai nevoie să stai pe un loc sau pe altul? În fond și la urma urmei, tot acolo ajungi și nu se pune problema să călătorești „pe strapontină”. Uneori, mai ales în cazul biletelor de avion la 79 sau 99 de lei pe sens, prețul unui loc ales în avion poate fi mai mare decât prețul biletului de avion în sine. Și, astfel, îți dublezi costul biletului de avion.

Check-in-ul online cu alocarea aleatorie a locului este varianta cea mai ieftină, adică te costă fix 0 (zero) lei. Având în vedere că tot acolo ajungi, pentru ce ai plăti încă o dată prețul biletului de avion doar pentru a sta pe un anumit loc?

Este adevărat, în caz de turbulențe, acestea se simt mai puternic la coada aeronavei, dar nu este ceva de nesuportat. Este adevărat, locul din mijloc, B și E, nu convine nimănui, dar vorbim de zboruri pe distanțe scurte și atunci nu este neapărat un inconvenient major.

- Publicitate -

Ai grijă la dimensiunea bagajului

Companiile low-cost au o politică a bagajelor, în teorie, foarte strictă. Deși controlul dimensiunii bagajelor nu este amănunțit la fiecare cursă, cum ar fi să se întâmple tocmai când urmează să zbori tu?

Nu o dată am auzit certuri în aeroport: „Dar cu bagajul ăsta am trecut și la venire și nu mi-a zis nimeni nimic!”. Era vorba de faptul că ghiozdanul gratuit nu încăpea în sizer-ul de bagaje.

Da, se poate să treci cu un ghiozdan mai mare, dar nimeni nu-ți poate garanta că și la întors vei avea aceeași „baftă”. Așa că, cel mai bine este să îl limitezi de la bun început. Astfel știi sigur că nu vei avea probleme.

- Publicitate -

Dacă vei ține cont de toate cele de mai sus, plus achiziționarea biletelor de avion în avans cu cel puțin 45 de zile, ai toate șansele să prinzi o „ofertă-bombă” pentru a pleca într-o scurtă vacanță.