Educație cu suflet: Antreprenoarea din spatele Logiscool Ploiești

Florentina Lungu, un antreprenor prahovean, a adus la Ploiești „Logiscool”, un nume cu rezonanță pe segmentul de piață adresat cursurilor pentru copii. Deși este atât de cunoscut, brandul este deseori interpretat greșit „Logischool”, pentru că, organizând cursuri, se consideră că denumirea vine de la „school”, „școală”. „Nuuu”, râde Florentina. „Vine de la „Logic is Cool” = „Logiscool”, pe scurt. Este foarte bine gândit conceptul pentru ceea ce oferă acest tip de învățare”, mărturisește antreprenoarea.

Cum a trecut Florentina Lungu, de la lucrul într-o corporație, la propriul business

„Nu a fost deloc greu. Când mi-am dat seama ce îmi place să fac, trecerea a fost destul de ușoară”, mărturisește ea, în debutul interviului.

Cu o vastă carieră construită pe domeniul consultanței în IT, într-o multinațională, și făcând timp de 12 ani naveta Ploiești – București, Florentina Lungu a decis, la un moment dat, că este timpul să facă în viață ce-i place, adică să lucreze direct cu oamenii. Și a simțit că era momentul să o facă muncind pentru ea. Recunoaște însă că a contat enorm suportul oferit de soțul ei, care a sprijit-o necondiționat încă de la început.

„Am început activitatea în zona de educație, în urmă cu 15-16 ani, cu pasiune pentru ceea ce fac. Am plecat de la ideea de evoluție, de dezvoltare… dezvoltarea mea”, își amintește Florentina despre începuturile carierei ei în educație, care au dus-o întâi spre dezvoltarea ei personală și apoi spre dezvoltarea altora.

„Urmam diverse cursuri la București… pentru mine. Și m-am gândit ce-ar fi să aduc astfel de cursuri și la Ploiești”, povestește antreprenoarea. Și așa a început totul, cu cursuri de dezvoltare personală pentru copii și adulți.

Și, astfel, în 2010, a apărut „Cursuri Copii Ploiești”, ceea ce avea să devină, ulterior, un concept inovator pe piața locală care, la momentul actual, înglobează trei mari ramuri: „Logiscool”, „Speak UP School” și „Centrul Afterschool Flame HUB”.

Speak UP School, cursuri altfel pe piața din Ploiești

„Am început cu un sediu mic, acum 15 ani (…) Pe atunci se numea „Cursuri Copii Ploiești” (…)”, povestește antreprenoarea. A început prin a ține cursuri de dezvoltare personală, de „public speaking”, și apoi a introdus cursurile de limbi străine, în special engleză, „pentru că aici era cerere”.

După 10 ani de zile, „Cursuri Copii Ploiești” s-a „rebranduit” în „Speak UP School” și a început creșterea accelerată. Numărul copiilor a crescut de la an la an și cursurile s-au diversificat.

La început veneau traineri de la București, pentru a ține cursurile la Ploiești pentru ca, ulterior, centrul educațional să își dezvolte proprii traineri. „Acum avem ca traineri inclusiv dintre copiii care au urmat cursuri la noi”, spune, cu mândrie, antreprenoarea.

În tot acest timp, Florentina Lungu a urmat cursuri de formatori, de educație financiară, de citire rapidă, totul pentru a evolua din punct de vedere profesional.

Fie că se adresează companiilor, fie că se adresează copiilor, cursurile Speak UP School sunt structurate astfel încât să nu fie simple cursuri. De fapt, aceasta este noutatea adusă pe piața locală a cursurilor de dezvoltare sau de formare profesională: cadrul modern și abordarea care iese din tipare a predării și învățării. Ceea ce face din fiecare curs o inovație în domeniu.

Următorul pas: Logiscool, și consolidarea pe piață

În 2018 a apărut în România franciza Logiscool. Acela a fost momentul când Florentina Lungu a decis să se extindă, dincolo de sfera cursurile pe care deja le perfecționase.

Și, astfel, a preluat această franciză și a implementat-o la Ploiești, ceea ce a dus la consolidarea businessului ei pe piața locală. La început a implementat franciza alături de un partener de business, dar, ulterior, a rămas singură să o extindă și să o dezvolte

Logiscool este un brand internațional specializat în digitalizare, robotică și, mai nou, inteligență artificială. Oferă cursuri copiilor începând de la vârsta de 6 ani. Fiind un brand internațional a adus rapid notorietate și, astfel, cele două ramuri, Speak UP School și Logiscool au început să se întrepătrundă prin prisma cursanților, care optează atât pentru una, cât și pentru cealaltă.

„De ani buni aceste două povești de suflet ale mele, Speak UP School și Logiscool, merg împreună, cumva mână-n mână…”, mărturisește antreprenoarea.

„Prin intermediul Logiscool, care funcționează deja de șapte ani în Ploiești, oferim cursuri de tehnologie: programare, bazele programării pentru copii și robotică”. Totodată însă, trainerii Logiscool desfășoară și activități și campanii gratuite în școli, pentru educarea copiilor și tinerilor. „Ne-am dezvoltat în ultima vreme. Avem o prezentare, pe care o susținem în școli, gratuit, despre siguranța pe internet. Le explicăm ce este „safe” și ce nu, cum să se ferească de diverse atacuri cibernetice…”, explică Florentina Lungu.

Pentru aceste activități încheie parteneriate cu școlile și, spune antreprenoarea, se bucură de susținere din partea Inspectoratului Școlar Județean Prahova, care le sprijină demersurile.

Pentru că a existat cerere, cursurile s-au extins și la Buzău și la Câmpina, iar în preferințele copiilor se regăsesc cursurile de digitalizare, programare și robotică.

FLAME Hub, un altfel de after school în Ploiești

„Fac bine ce fac, fac frumos și cu pasiune, așa că nu m-am putut abține și am mai deschis ceva anul acesta, în 2025, un program de afterschool”, spune Florentina. Acesta a venit ca urmare a solicitărilor părinților, care își doreau un altfel de program de după școală pentru copiii lor.

„Acest after school este ceva diferit în Ploiești. Este un concept nou care are la bază învățarea bazată pe proiecte. Aici se face multă practică”, explică antreprenoarea.

Copiii învață aici, de exemplu, să gătească. Au, de asemenea, diverse alte activități practice pentru că „așa învățăm, așa ne dezvoltăm”, este părerea Florentinei.

Deocamdată sunt puțini copii, dar inițiatoarea proiectului are convingerea că acesta va crește, asemeni celorlalte proiecte pe care le-a inițiat. „Este un concept unic în Ploiești și cred foarte mult în el. Văd cât de mult îi ajută pe copii învățarea prin practică și punerea în practică a ceea ce trăim zilnic (…) Ne trebuie abilități pentru viața de zi cu zi. Ne trebuie să știm să spălăm vasele singuri și să fim independenți și responsabili…”, mărturisește Florentina.

Alte activități dezvoltate de Florentina Lungu prin centrul de cursuri

Vara nu este timpul pentru pauză, așa că taberele și atelierele de vară marca Speak UP sunt la mare căutare. Și Florentina Lungu le organizează și le coordonează cu succes.

Pentru a ieși din tipare, există o ofertă variată și în ceea ce privește așa numitele „ateliere”. Astfel există posibilitatea, pentru cei mici de a experimenta diverse activități în cadrul atelierelor unice, organizate periodic.

De exemplu, există un atelier dedicat celor mici, 5-8 ani, în care învață să conserve legume și fructe, comunicând, totodată, în limba engleză.

Un alt atelier este dedicat adolescenților. Acesta se desfășoară printr-o serie de cinci „ședințe”, în cadrul cărora aceștia interacționează. Adolescenții au discuții ghidate și sunt angrenați în exerciții creative de desen, colaje sau scriere expresivă.

Speak UP, Logiscool și Flame HUB, trei proiecte de succes ale Florentinei Lungu

Speak UP, Logiscool și Flame HUB sunt toate trei proiecte dezvoltate organic de Florentina Lungu. Aceasta care a avut viziune în ceea ce privește nevoia locală de cunoaștere și de a desfășura activități altfel. Educația non-formală a copiilor a ajuns, astfel, al Ploiești.

Proiectele, așa cum se despreinde din discuția cu ea, au crescut natural. Copiii și părinții s-au adus unii pe alții, din vorbă în vorbă. Recunoaște că nu a investit prea mult în partea de promovare, pentru că nu a simțit nevoia. Toate cele trei ramuri s-au susținut prin simple recomandări în urma rezultatelor pe care le-au avut cei care le-au urmat cursurile.

„Toate aceste proiecte ale mele îmi sunt dragi. În toate am pus o parte din sufletul meu și așa, de-a lungul timpului, le-am dezvoltat pe toate. Ele sunt de sine stătătoare, ca și branduri, și ca și idei de activități”, mărturisește Florentina Lungu.

„Pasiunea a fost unul dintre elementele definitorii pentru că, atunci când faci cu pasiune și cu drag ceea ce faci, nu muncești o zi din viața ta, ci este o plăcere și lucrurile vin de la sine. Resursele financiare vin ca o consecință a ceea ce faci…”, concluzionează ea.

Florentina Lungu a început acest business, în 2010, cu banii din salariu. O perioadă, pentru a se putea întreține, a mers în paralel, cu jobul de la București și cu cursurile pentru copii la Ploiești. În momentul în care i-a venit pe lume copilul, a renunțat însă la naveta obositoare de la București. A rămas să se concentreze aici, acasă, la Ploiești. Copilul i-a fost, într-un fel, și motivația de a dezvolta cât mai frumos aceste activități „altfel”.

Consideră că, prin ceea ce face zi de zi, a reușit să-și îndeplinească cele șase nevoi umane: certitudinea, varietatea, importanța, conexiunea, dezvoltarea și contribuția. Astfel, se consideră împlinită, mai ales că știe că, pe parcursul vieții lor, foarte puțini oameni reușesc să le îndeplinească pe toate cele șase.

Florentina Lungu a pus bazele unui altfel de business în Ploiești. Este un business care oferă comunității ceva, este un business crescut prin simpla calitate oferită clienților. Speak UP, Logiscool și FLAME Hub sunt dovada că, și în Ploiești, businessurile de valoare pot avea un parcurs frumos și pot crește în fiecare zi.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Logiscool, Speak UP School sau FLAME Hub și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea entităților menționate nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.