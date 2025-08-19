Concluziile întâlnirii dintre Trump, Zelenski și liderii europeni

Luni, 18 august 2025, a avut loc la Casa Albă de la Washington o întâlnire între președintele american, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și importanți liberi europeni: prim-ministrul britanic Keir Starmer, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele francez Emmanuel Macron, secretarul general al NATO, Mark Rutte și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceștia s-au reunit la Casa Albă pentru a găsi soluții privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina. Cel mai mult s-a discutat despre garanțiile de securitate oferite Ucrainei, în urma încheierii unui acord, garații care ar fi similare cu cele cuprinse în articolul 5 al tratatului NATO. Și asta în condițiile în care Ucraina nu este membră a Alianței Nord-Atlantice.

Întâlnirea va fi urmată de o încercare de stabilire a unei întâlniri trilaterale între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

De asemenea, în cadrul întâlnirii s-a prezentat harta cu situația actuală în teritoriu și s-au discutat soluțiile de „cedări teritoriale” Rusiei, pentru ca aceasta să oprească atacurile asupra Ucrainei.

Liderii europeni au promovat mesajele de susținere pentru Ucraina iar șeful NATO a salutat garanțiile de securitate oferite de americani. În același timp, președintele SUA a afirmat că ar putea obține un acord de pace „fără armistițiu”, dar că ucrainenii vor trebui să accepte „schimburi de teritorii”. Moscova a reacționat la acest summit și a respins „categoric” oricare scenariu care prevede prezenţa unui contingent militar al NATO în Ucraina.

Ce declarații au fost făcute în urma Summitului de la Casa Albă:

Emmanuel Macron, președintele Franței, a solicitat sporirea sancțiunilor împotriva Rusiei dacă negocierile de pace eșuează. „Dacă acest proces ar fi respins, suntem cu toţii de acord că sancţiunile vor trebui să fie sporite şi, în orice caz, trebuie avută o poziţie care pune mai multă presiune pe partea rusă”.

Preşedintele finlandez Alexander Stubb a declarat că omologul său rus, Vladimir Putin, este „nedemn de încredere”.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz: „Cererea Rusiei ca Kievul să renunţe la părţile libere din Donbas corespunde, pentru a o spune direct, unei propuneri ca Statele Unite să fie nevoite să renunţe la Florida”

Volodimir Zelenski s-a angajat ca Ucraina să cumpere armament de la Statele Unite, în valoare de 100 de miliarde de dolari, cu finanțare europeană. Iar în ceea ce privește garanțiile de securitate a declarat: „Garanţiile de securitate vor fi probabil decise de partenerii noştri şi vor exista din ce în ce mai multe detalii, deoarece totul va fi aşternut pe hârtie şi oficializat (…) în termen de o săptămână până la zece zile”.

La finalul întâlnirii, Donald Trump a confirmat că a stabilit cu Putin începerea aranjamentelor pentru o întâlnire între liderul rus și Volodimir Zelenski.

