Grecia crește drastic amenzile: 8.000 € pentru o abatere rutieră

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Începând cu luna septembrie, Grecia va impune sancțiuni mult mai dure șoferilor, în încercarea de a reduce numărul ridicat de accidente mortale pe șosele. Țara, preferată de români pentru vacanțe, ocupă locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere, potrivit hotnews.ro.

Noile reguli prevăd o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru o lună în cazul șoferilor prinși vorbind la telefon în timp ce conduc.

Pentru abateri mai grave, cum ar fi depășirea vitezei de 200 km/h pe autostradă, amenzile urcă până la 8.000 de euro, iar permisul este retras pentru patru ani.

Atât localnicii, cât și turiștii observă aceste schimbări cu un optimism prudent, iar reacțiile sunt împărțite: unii salută inițiativa, alții se îndoiesc că amenzile dure vor schimba comportamentele fără o campanie mai mare de conștientizare.

Ce au făcut până acum autoritățile elene

În acest timp, îmbunătățirile infrastructurii în Grecia au fost un punct central al reformelor legislative. Compania care administrează autostrada Egnatia Odos a anunțat instalarea de radare, iluminare îmbunătățită, suprafețe antiderapante, marcaje rutiere clare și parapete de siguranță.

Autostrada e tot mai aglomerată, în special după aderarea Bulgariei la Spațiul Schengen, motiv pentru care a fost introdus un sistem electronic de taxare pentru a reduce aglomerația.

În ciuda acestor îmbunătățiri, oficialii subliniază că comportamentul șoferilor rămâne crucial.

De exemplu, limitele de viteză în tuneluri rămân de 80 km/h, iar planurile sunt în curs de desfășurare pentru a reduce aglomerația în zonele urbane majore, cum ar fi Salonic, prin construirea unei șosele de centură, cu scopul de a reduce riscurile de accidente.

