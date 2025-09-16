- Publicitate -

A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

A murit Robert Redford, marele actor și regizor american, laureat al Premiului Oscar. Potrivit The New York Times, actorul avea 89 de ani și era considerat o legendă a cinematografiei mondiale.

Decesul actorului a fost anunțat într-o declarație a lui Cindi Berger, directoarea generală a agenției de publicitate Rogers & Cowan PMK.

Aceasta a spus că actorul a murit în somn, dar nu a făcut precizări cu privire la cauza decesului.

Ca actor, printre cele mai importante filme ale sale s-au numărat Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), All the President’s Men (1976), Three Days of the Condor (1975), The Sting (1973), acesta din urmă aducându-i lui Redford prima sa nominalizare la Oscar ca actor.

Robert Redford a primit un Oscar, Globul de Aur și premiul Directors Guild of America pentru debutul său ca regizor în cutremurătoarea dramă Ordinary People.

