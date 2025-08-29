Câți bani ia un angajat Ryanair pentru un bagaj supradimensionat

Angajații companiei de zbor lowcost Ryanair vor încasa un bonus mai mare, de 2,5 euro pentru fiecare bagaj supradimensionat depistat la îmbarcare.

- Publicitate -

Anunțul a fost făcut de Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, potrivit Știrilor Pro TV:

”Vom crește bonusul de la 1,50 la 2,50 euro. Probabil de la începutul orarului de iarnă, în noiembrie anul acesta. Nu îmi cer absolut nicio scuză pentru asta”.

Reamintim că pasagerii ale căror valize de cabină depășesc dimensiunile maxime pentru un bagaj mic sunt taxați cu până la 440 de lei. În plus, bagajul le este trimis la cală.

Sănătate Sprijin psihologic, decontat de stat, pentru pacienții oncologici Pacienții oncologici vor beneficia de sprijin psihologic decontat de stat. Începând cu 1 iulie 2026, serviciile psihologice decontate vor putea fi furnizate numai pe...

- Publicitate -

Politica de bagaje Ryanair presupune un bagaj personal mic (40 x 30 x 20 cm). Acesta trebuie să încapă sub scaunul din fața pasagerilor. În cazul achiziționării serviciului ”prioritar”, al doilea bagaj de mână permis la bord trebuie să aibă 10 kg (55 x 40 x 20 cm).