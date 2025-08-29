- Publicitate -
Câți bani ia un angajat Ryanair pentru un bagaj supradimensionat

Angajații companiei de zbor lowcost Ryanair vor încasa un bonus mai mare, de 2,5 euro pentru fiecare bagaj supradimensionat depistat la îmbarcare.

Anunțul a fost făcut de Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, potrivit Știrilor Pro TV:

”Vom crește bonusul de la 1,50 la 2,50 euro. Probabil de la începutul orarului de iarnă, în noiembrie anul acesta. Nu îmi cer absolut nicio scuză pentru asta”.

Reamintim că pasagerii ale căror valize de cabină depășesc dimensiunile maxime pentru un bagaj mic sunt taxați cu până la 440 de lei. În plus, bagajul le este trimis la cală.

Sprijin psihologic, decontat de stat, pentru pacienții oncologici

Pacienții oncologici vor beneficia de sprijin psihologic decontat de stat. Începând cu 1 iulie 2026, serviciile psihologice decontate vor putea fi furnizate numai pe...
Politica de bagaje Ryanair presupune un bagaj personal mic (40 x 30 x 20 cm). Acesta trebuie să încapă sub scaunul din fața pasagerilor. În cazul achiziționării serviciului ”prioritar”, al doilea bagaj de mână permis la bord trebuie să aibă 10 kg (55 x 40 x 20 cm).

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

2
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
Lista școlilor și grădinițelor din Prahova fără autorizație ISU

0
Cu o săptămână înaintea începerii noului an școlar, 46...
Post de Poliție cu WC în curte și fără geamuri, în cea mai bogată comună a județului

1
Suntem în 2025, iar în cea mai bogată comună...
UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

1
În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o...
De la 1 septembrie se scumpește rovinieta. Noile tarife

0
Începând de luni, 1 septembrie 2025, prețul rovinietei se...
Tânără din Posești, hărțuită de un bărbat, acuzații la adresa polițiștilor

0
O tânără de 27 de ani, din comuna Posești,...
Sprijin psihologic, decontat de stat, pentru pacienții oncologici

0
Pacienții oncologici vor beneficia de sprijin psihologic decontat de...
Festivitate de înmânare a contractelor de finanțare nerambursabilă 2025 

0
Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, invită organizațiile...
Campanie de colectare a deșeurilor electrice, în Mănești

0
Între 1 și 5 septembrie 2025, în comuna Mănești,...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

2
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
