Cauza accidentului de funicular din Lisabona

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Autoritățile portugheze au publicat un raport preliminar de anchetă privind accidentul funicularului din Lisabona. Șaisprezece persoane au fost ucise în deraierea istoricului funicular „Elevador da Gloria” din capitala portugheză, potrivit digi24.ro.

Accidentul în care a fost implicată populara atracție turistică a avut loc miercuri seara, potrivit focus.de.

Potrivit ziarului portughez „Sic Noticias”, cablul funicularului s-a rupt. Raportul continuă spunând că, după ruperea cablului, șoferul a acționat frânele hidraulice și frâna de mână, dar acest lucru „nu a avut niciun efect asupra reducerii vitezei vehiculului”.

Motivul este probabil că frânele nu ar avea suficientă forță de frânare fără cablu. Raportul confirmă, de asemenea, că în dimineața accidentului fusese efectuată o inspecție vizuală programată, dar că zona în care s-a rupt cablul „nu era vizibilă fără demontare”.

Impactul accidentului „a avut loc la o viteză de aproximativ 60 km/h” şi „toate aceste evenimente s-au desfăşurat în mai puţin de 50 de secunde”. Funicularul Gloria este compus din două vagoane galbene care urcă şi coboară alternativ printr-un sistem de contragreutăţi, pe o diferenţă de nivel de 45 de metri pe o lungime de 276 de metri, „cu o înclinaţie medie de 18%”, reamintesc anchetatorii.

„Vagoanele sunt conectate între ele printr-un cablu care echilibrează greutatea lor printr-o roată mare reversibilă situată în vârful Calçada da Glória, într-un compartiment tehnic subteran”, descriu ei, subliniind că acel cablu care lega cele două vagoane era îngropat. Biroul de Prevenire și Investigare a Accidentelor Aeriene și Feroviare a subliniat că acesta este un raport preliminar și că numai investigații suplimentare pot determina cauza reală a accidentului.

„După examinarea epavei la fața locului, s-a stabilit imediat că cablul care lega cele două vagoane cedase”, se arată în raportul preliminar. Vagoanele telecabinei Glória, vechi de 140 de ani, sunt concepute pentru a urca și coborî pante abrupte.

Cinci dintre persoanele care și-au pierdut viața erau portugheze, trei erau britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, un american, un ucrainean, un elvețian și un francez, a declarat poliția. Prim-ministrul portughez, Luis Montenegro, a descris incidentul ca fiind „una dintre cele mai mari tragedii din trecutul recent al țării”.

