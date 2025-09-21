„Conducerea antisocială” pedepsită de Codul Rutier în Grecia

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, a intrat în vigoare noul Cod Rutier în Grecia, care aduce noutăți dar și sancțiuni mai aspre pentru fapte deja prevăzute. Noutatea constă în introducerea sancțiunilor pentru „conducere antisocială”, prevăzute de Legea 5209/2025. Pe lângă amenzi legea prevede, suplimentar, măsura administrativă de retragere a permisului de conducere pentru patruzeci (40) de zile.

Potrivit Hotnews, care citează presa elenă, strictețea noului Cod Rutier, intrat în vigoare în 13 septembrie, se concentrează pe depășirea limitelor de viteză, consumul excesiv de alcool, nepurtarea centurii de siguranță și utilizarea telefonului mobil. Pe lângă acestea, au fost introduse și așa-numitele abateri cu risc scăzut sau mediu, dar care se pedepsesc cu amenzi ridicate.

Ce înseamnă „conducere antisocială”

„Conducerea antisocială” include comportamentul agresiv al unui șofer, blocarea intenționată a benzii de circulație și chiar depășirea care îi sperie pe ceilalți șoferi. Astfel de încălcări sunt în mod normal clasificate într-una dintre categoriile de bază (E1–E4), adică se sancționează cu amenda prevăzută în funcție de gravitate. Poate fi urmată de retragerea permisului și de alte măsuri administrative suplimentare.

„Condusul antisocial" reprezintă un comportament agresiv al unui șofer, blocarea deliberată a benzii de circulație și chiar depășirea care îi sperie pe ceilalți.

