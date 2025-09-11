Charlie Kirk, activist și susținător al lui Trump, împușcat mortal

Activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercuri în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley. În vârstă de 31 de ani, Kirk a fost transportat la spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Un suspect a fost reținut, a anunțat FBI, potrivit hotnews.ro.

Suspectul în uciderea activistului politic conservator Charlie Kirk, în Utah, a fost reținut, a anunțat miercuri seară directorul FBI, Kash Patel.

„Autorul atacului armat de astăzi, care i-a curmat viața lui Charlie Kirk, se află acum în custodia noastră”, a scris Patel pe platforma X.

„Mulțumim autorităților locale și statale din Utah pentru colaborarea cu @fbi. Vom oferi actualizări atunci când va fi posibil.”

Potrivit universității, atacatorul necunoscut a tras asupra lui Kirk dintr-o clădire aflată la aproximativ 200 de iarzi distanță (circa 182 de metri).

O filmare a incidentului, distribuită pe rețelele sociale, îl arată pe Kirk vorbind în fața unei mulțimi numeroase, în aer liber, când se aude o bubuitură puternică, asemănătoare unei împușcături. În imagini, Kirk își duce pentru o clipă mâna la gât și cade de pe scaun, moment în care participanții au început să fugă.

După ce a câștigat al doilea mandat, Trump i-a atribuit lui Kirk meritul de a fi mobilizat tinerii alegători și alegătorii din rândul minorităților în sprijinul campaniei sale, într-un miting desfășurat la Phoenix, în decembrie.