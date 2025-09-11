- Publicitate -
sursa foto: captura Youtube/Jubilee

Charlie Kirk, activist și susținător al lui Trump, împușcat mortal

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercuri în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley. În vârstă de 31 de ani, Kirk a fost transportat la spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Un suspect a fost reținut, a anunțat FBI, potrivit hotnews.ro.

- Publicitate -

Suspectul în uciderea activistului politic conservator Charlie Kirk, în Utah, a fost reținut, a anunțat miercuri seară directorul FBI, Kash Patel.

„Autorul atacului armat de astăzi, care i-a curmat viața lui Charlie Kirk, se află acum în custodia noastră”, a scris Patel pe platforma X.

„Mulțumim autorităților locale și statale din Utah pentru colaborarea cu @fbi. Vom oferi actualizări atunci când va fi posibil.”

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care mi-a rămas în minte: trei tineri, fiecare cu o carte în mână, cufundați în lectură...
- Publicitate -

Potrivit universității, atacatorul necunoscut a tras asupra lui Kirk dintr-o clădire aflată la aproximativ 200 de iarzi distanță (circa 182 de metri).

O filmare a incidentului, distribuită pe rețelele sociale, îl arată pe Kirk vorbind în fața unei mulțimi numeroase, în aer liber, când se aude o bubuitură puternică, asemănătoare unei împușcături. În imagini, Kirk își duce pentru o clipă mâna la gât și cade de pe scaun, moment în care participanții au început să fugă.

După ce a câștigat al doilea mandat, Trump i-a atribuit lui Kirk meritul de a fi mobilizat tinerii alegători și alegătorii din rândul minorităților în sprijinul campaniei sale, într-un miting desfășurat la Phoenix, în decembrie.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

0
Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...
Exclusiv

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

0
Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

4
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

7
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Hoți alergați de polițiști în Ploiești. Au fost prinși și reținuți

0
Doi tineri cu vârste de 17 și 21 de...
Sport

Măsuri de austeritate la clubul sportiv al CJ Prahova

0
Ionuț Urzeală, directorul Clubului Sportiv al Consiliului Județean Prahova,...
Viața Prahovei

Ploi torențiale și vânt puternic în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o...
Eveniment

Lucrări în bătaie de joc pe DN1: Unul muncește restul se uită

0
Un nou episod al bătăii de joc din partea...
Eveniment

Cinci polițiști cercetați în urma crimei de la Lipănești

0
Cinci polițiști din Prahova, dintre care doi șefi, sunt...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

5
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cauza accidentului de funicular din Lisabona

Ștefan Vlăsceanu -
Autoritățile portugheze au publicat un raport preliminar de anchetă...

Câți bani ia un angajat Ryanair pentru un bagaj supradimensionat

Marius Nica -
Angajații companiei de zbor lowcost Ryanair vor încasa un...

Cinci jurnaliști au fost uciși astăzi de Israel, în Gaza

Corina Matei -
Luni, 25 august 2025, cinci jurnaliști au fost uciși...

Concluziile întâlnirii dintre Trump, Zelenski și liderii europeni

Observatorul Prahovean -
Luni, 18 august 2025, a avut loc la Casa...
- Publicitate -

Grecia crește drastic amenzile: 8.000 € pentru o abatere rutieră

Ștefan Vlăsceanu -
Începând cu luna septembrie, Grecia va impune sancțiuni mult...

Niciun acord în urma întâlnirii dintre Trump şi Putin în Alaska

Corina Matei -
Summitul de la Alaska, pe care l-a aşteptat o...

Cum apar turbulențele aeriene

Observatorul Prahovean -
Când avionul a început să se zguduie violent pe...

Rusia a atacat Ucraina azi-noapte, aproape de Tulcea

Corina Matei -
Un atac masiv al Rusiei împotriva Ucrainei a avut...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean