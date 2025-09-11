- Publicitate -

24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie

Americanii marchează 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001 cu ceremonii, activități de voluntariat și alte omagii în memoria victimelor, potrivit mediafax.ro.

O parte dintre cei apropiații celor aproape 3.000 de persoane ucise se vor alătura demnitarilor și politicienilor la comemorările de joi din New York, de la Pentagon și din Shanksville, Pennsylvania.

Alții aleg să marcheze această zi prin reuniuni mai restrânse. James Lynch, care și-a pierdut tatăl, Robert Lynch, în timpul atacului asupra World Trade Center, a spus că el și familia sa vor participa la o ceremonie în apropierea orașului lor natal din New Jersey.

El s-a alăturat miilor de voluntari care pregăteau mese pentru cei nevoiași la un eveniment caritabil dedicat evenimentelor din 11 septembrie, organizat în Manhattan cu o zi înainte de aniversare. Comemorările au loc într-o perioadă de tensiuni politice crescute.

Acestea vin la o zi după ce activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat și ucis în timp ce ținea un discurs la o universitate din Utah.

Autoritățile au declarat că uciderea lui Kirk va determina luarea de măsuri de securitate suplimentare în jurul ceremoniei de comemorare a evenimentelor din 11 septembrie la World Trade Center din New York.

