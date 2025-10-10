Vodafone îți cere 2 euro să vorbești prioritar cu un om la call center

2 euro. Mai precis 2,09 euro. Atât este taxa pe care Vodafone o cere clienților săi, care sună la call center-ul companiei, pentru a fi preluat cu prioritate cu un om. Altfel, ești ”plimbat” de asistentul virtual Andreea minute bune și pus să apeși tasta 1, 2 sau 3 și să asculți muzică sau mesaje promoționale.

Nu îți funcționează internetul sau televiziunea prin cablu? Vrei să negociezi un nou contract de telefonie mobilă? Când suni la call centerul Vodafone primul mesaj pe care îl asculți este următorul:

”Sunt Andreea, ghidul tău Vodafone. Ai nevoie de asistență prioritară de la un consultant expert, cu soluție pe loc? Pentru 2,09 euro, per apel, TVA inclus, indiferent de durată, apasă 1. Poți continua gratuit în meniul interactiv astfel: pentru telefonie mobilă apasă 1….”.

De aici încolo, clienții sunt plimbați dintr-o opțiune într-alta și puși să apase diferite taste (doar pentru limba română sunt necesare două operațiuni). Apoi, în funcție de noroc, poți aștepta minute bune până vei fi preluat de un consultant, a se citi OM, timp în care asculți muzică și mesaje promoționale.

