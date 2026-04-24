Bugetarii rămân fără indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare

Guvernul a elaborat prima variantă a noii legi privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Proiectul prevede schimbări importante pentru bugetari, inclusiv eliminarea indemnizației de hrană și a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

Noua lege a salarizării ar urma să intre în dezbatere publică săptămâna viitoare și face parte din angajamentele asumate de România prin PNRR. Autoritățile susțin că proiectul urmărește reducerea dezechilibrelor din sistemul public, creșterea transparenței și corelarea veniturilor cu performanța, potrivit Știrilor Pro TV.

Una dintre principalele modificări este introducerea unei noi formule de calcul a salariilor. Veniturile vor fi stabilite prin înmulțirea unor coeficienți cu o valoare de referință, care va fi stabilită anual prin legea bugetului de stat. La intrarea în vigoare, această valoare este estimată la 4.325 de lei.

De exemplu, un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I și o vechime de peste 25 de ani va avea un salariu brut de 4.325 lei x coeficientul de 2.35, adică 10.163 de lei brut, respectiv 5.945 lei net.

De asemenea, un medic primar va avea un salariu brut de 17.300 de lei, iar un rezident de anul I un salariu brut de 8.304 lei.

Proiectul prevede și limitarea raportului dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sistem la 1 la 8, față de 1 la 12 în prezent. În plus, toate drepturile salariale vor putea fi acordate exclusiv prin această lege.

Sporuri plafonate și beneficii eliminate

Potrivit proiectului, sporurile, primele și indemnizațiile nu vor putea depăși 20% din salariile de bază la nivelul fiecărei instituții, cu excepția sporului de noapte și a plății orelor suplimentare.

Printre beneficiile eliminate se numără indemnizația de hrană, sporul pentru titlul de doctor și sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, acordat în prezent în limita a 300 de lei brut.

Noua lege ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2027 și să se aplice tuturor categoriilor de personal bugetar, inclusiv administrației publice locale.