De la ce a pornit bătaia din Aeroportul Băneasa. Vezi explicația Poliției Române [VIDEO]

Poliția Română a făcut public motivul încăierării de marți, 21 aprilie, din Aeroportul Băneasa. Mai mulți bărbați s-au luat la bătaie atunci, în Terminalul Sosiri. Observatorul Prahovean a scris aici despre acest subiect. Conflictul izbucnise încă din avion, pe ruta Germania-România, spun martorii.

Poliția Română vine acum cu lămuriri, într-o postare pe rețelele de socializare. Nemulțumirea a pornit după ce un cuplu care nu plătise taxa suplimentară pentru a beneficia de locuri alăturate, i-a cerut unui bărbat să le cedeze locul, pentru a rămâne împreună pe parcursul zborului. Acesta a refuzat schimbul de locuri, ceea ce a declanșat reproșuri, amenințări și jigniri.

Conflictul a escaladat în momentul în care au ajuns la Terminalul Sosiri, transformându-se într-o bătaie generală. 4 bărbați și-au cărat pumni și picioare, iar între ei a intervenit și femeia pentru care se voia locul special.

Ceilalți pasageri au chemat Poliția. Iar scandalagiii au fost duși la audieri.

„A fost dispusă măsura reținerii față de 3 bărbați pentru 24 de ore, ulterior fiind dispusă măsură controlului judiciar. De asemenea, au fost deschise pe numele acestora dosare penale, pentru loviri și tulburarea ordinii și liniștii publice „, spune Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al IGPR.