Primăria Telega dotează căminul cultural cu bani europeni

Printr-un proiect cu finanțare prin GAL (Grupul de Acțiune Locală), Primăria Telega urmează să doteze căminul cultural din localitate. Valoarea investiției se ridică la 35.000 de euro.

Din spusele edilului, Costel Brezeanu, proiectul se află în derulare, urmând ca luni, 13 octombrie, să fie depus la AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale).

- Publicitate -

„Se impune dotarea căminului, fiindcă mobilierul este vechi de mai bine de 20 de ani. Practic, vom înlocui tot ce înseamnă mese, scaune, dulapuri. Mă bucură faptul că am reușit să atragem bani europeni pentru implementare”, a precizat primarul din Telega.