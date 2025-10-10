E necesară reglementarea? 32 de accidente cu trotinete în Prahova

32 de accidente rutiere în care au fost implicate trotinetele electrice au avut loc în Prahova în primele opt luni ale anului. În contextul creșterii semnificative a acestor cazuri, în spațiul public apare tot mai des ideea reglementării deplasării cu astfel de mijloace de transport.

De notorietate este un caz de la Piatra Neamț, petrecut la jumătatea lunii septembrie, când un copil și-a pierdut viața, fapt ce a determinat administrația locală să le interzică.

Potrivit unei statistici a Poliției Prahova, în urma celor 32 de evenimente în care au fost implicate trotinetele, trei persoane au fost rănite grave, iar alte 29 au suferit leziuni ușoare.

- Publicitate -

În acest an, la nivel național, numărul de accidente în care au fost implicate trotinetele a crescut semnificativ: în anul 2024 s-au înregistrat 1.320 de astfel de accidente, iar în primele șapte luni ale anului 2025 numărul acestora a ajuns la 1.525, potrivit g4media.ro.

În perioada 2016 – 2019, au fost înregistrate 192 de accidente rutiere cu implicarea conducătorilor de trotinete electrice, soldate cu un deces, 37 răniți grav și 156 răniți ușor.

Pilotul de raliuri Titi Aur a afirmat, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu mașini și trotinete electrice, că în România siguranța rutieră nu există și că, deși este „foarte mult sânge pe șosele”, acest lucru „nu este pe masa guvernanților”.

- Publicitate -

„La noi, siguranța rutieră nu există. Neexistând pe lista celor care ne conduc, circulația se derulează într-o junglă.

Mai mult, a apărut trotineta electrică, care, odată cu telefonul mobil, cele două evoluții tehnice extraordinare nu fac decât să aducă mai multe cauze din care avem accidente cu morți și răniți grav.

Telefonul mobil prin distragerile la care ne supune, fiind tentați să îl folosim, iar trotineta electrică prin faptul că este aproape nereglementată.

- Publicitate -

În România, se prevede că trebuie să ai 14 ani și să mergi pe carosabil. Punct. Altceva nu se prevede”, a declarat Titi Aur, la Digi24.

Potrivit lui Titi Aur, atât tinerii, cât și copiii sunt „complet needucați” în privința circulației rutiere.