Primele locomotive Alstom Traxx au fost recepționate. Când vor circula și pe Valea Prahovei – FOTO

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (AEF) a recepționat, joi, 30 iulie, primele cinci locomotive electrice produse de compania franceză Alstom. Acestea vor fi introduse în exploatarea CFR Călători pe relațiile București–Suceava și București–Iași. Noile locomotivele vor circula și pe Valea Prahovei după livrarea și recepționarea următoarelor unități electrice care ar urma să ajungă în România până la sfârșitul acestui an.

Locomotivele fac parte dintr-un lot de 16 unități electrice achiziționate pentru modernizarea transportului feroviar de călători din România. Celelalte locomotive urmează să ajungă în țară până la finalul acestui an, după care vor parcurge testele de anduranță și procedurile de recepție.

Când vor traversa locomotivele Alstom Valea Prahovei

Locomotivele Alstom vor circula și pe Valea Prahovei după livrarea și recepționarea următoarelor unități electrice din contract. Acestea urmează să ajungă în România până la finalul anului. Una dintre rutele pe care acestea vor fi introduse ulterior este Dej–Brașov–București–Constanța, traseu care traversează Valea Prahovei.

„Primele locomotive recepționate vor intra în exploatare la CFR Călători pe relațiile București–Suceava și București–Iași. Pe măsură ce restul unităților vor ajunge în România până la finalul acestui an, vor finaliza testele de anduranță și vor fi recepționate, acestea vor fi introduse și pe rutele Dej–Brașov–București–Constanța, Timișoara–Arad–Brașov și Timișoara–Cluj-Napoca–Iași”, a declarat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Locomotivele pot atinge o viteză de 200 km/h

Locomotivele electrice Traxx au o putere de 6,4 MW, pot atinge o viteză maximă de 200 km/h și pot tracta până la 16 vagoane de călători.

„Locomotivele Traxx sunt vehicule de ultimă generație, cu o viteză maximă de 200 km/h, o putere de 6,4 MW și capacitatea de a tracta până la 16 vagoane de călători. Aceste caracteristici asigură o exploatare mai eficientă, o fiabilitate mai bună și condiții mai bune pentru operarea trenurilor pe principalele magistrale ale țării”, a transmis Horațiu Cosma.

Viteza maximă constructivă a locomotivelor nu înseamnă însă că acestea vor circula cu 200 km/h pe toate tronsoanele. Viteza efectivă va depinde de caracteristicile infrastructurii feroviare și de restricțiile existente pe fiecare sector de cale ferată.

Contract de 767 de milioane de lei

Contractul pentru achiziționarea locomotivelor are o valoare de 767 de milioane de lei, fără TVA. Suma include livrarea celor 16 locomotive electrice, precum și asigurarea mentenanței acestora pentru următorii 20 de ani.

„Valoarea contractului este de 767 de milioane de lei, fără TVA, și include atât livrarea celor 16 locomotive electrice, cât și asigurarea mentenanței pentru următorii 20 de ani. Finanțarea este asigurată din Fondul de Modernizare”, a precizat Horațiu Cosma.