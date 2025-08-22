Accident în Brebu. Un copil pe trotinetă electrică a intrat într-o mașină

Un accident rutier mai puțin obișnuit, cu o trotinetă, s-a produs vineri, 22 august, pe Drumul Județean 214, în comuna Brebu.
Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, un copil de 11 ani, în timp ce mergea cu o trotinetă electrică pe strada Matei Basarab din comuna Brebu, a intrat într-un autoturism condus de o femeie de 36 de ani.
În urma impactului, copilul a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.
”Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă” au transmis reprezentanții IPJ Prahova.