Beitar joacă și săptămâna viitoare la Ploiești! Cât plătesc israelienii pentru că folosesc arena Ilie Oană EXCLUSIV

Beitar Ierusalim s-a calificat în turul trei preliminar al Conference League, după un meci nebun contra ciprioților de la AEK Larnaca. După 1-0 pentru Beitar în tur, AEK Larnaca, formație pregătită de Mauro Camoranesi, campion mondial cu Italia în 2006, a câștigat aseară cu 3-2 la Ploiești, însă a cedat la loviturile de departajare, 4-3.

Israelienii merg mai departe și vor întâlni echipa austriacă Austria Viena, prima manșă fiind programată pe 6 august, tot la Ploiești. Va fi al patrulea meci pe care echipa din Ierusalim îl susține pe Ilie Oană, în ultimii doi ani, acolo unde pare că se simte foarte bine. Fanii lui Beitar, recunoscuți pentru fanatismul lor, au făcut din nou spectacol în tribune, savurând calificarea echipei lor.

Beitar plătește în jur de 10.000 de euro pentru un meci pe Ilie Oană

Pentru că folosește stadionul Ilie Oană, Beitar plătește o sumă de aproximativ 10.000 de euro, incluzând toate acțiunile care intră în portofoliul de organizare al unui meci. Banii intră în contul Primăriei, cea care este proprietarul arenei, pe care joacă și echipa fanion a județului, Petrolul Ploiești. Aceștia nu reprezintă însă profitul, ci suma încasată, din care se scad cheltuielile.

Săptămâna viitoare va fi o situație destul de delicată, deoarece Beitar va juca joi seara, în Conference League, iar la mai puțin de 24 de ore, Petrolul va evolua acasă, contra Oțelului, în etapa a patra a SuperLigii României.

Gazonul rezistă, dar nu e în cea mai bună stare

Suprafața de joc, care nu a fost schimbată niciodată de la inaugurarea stadionului din 23 septembrie 2011, a fost supusă la mai multe tratamente, pentru a fi îmbunătățită, dar efectele uzurii devin destul de vizibile, mai ales în condițiile unei folosiri excesive, cum se va întâmpla săptămâna viitoare. Vestea bună este că în perioada următoare nu se anunță ploi, care ar fi putut face gazonul impracticabil.

După o victorie, 1-0 cu Dinamo, și o înfrângere, 0-1 cu FC Argeș, Petrolul joacă mâine, 1 august, de la ora 21.30, pe terenul campioanei Universitatea Craiova.