Evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază, descoperit de ANAF. Prejudiciu de peste 12,35 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat un circuit de evaziune fiscală în care ar fi fost implicate patru societăți din domeniul serviciilor de pază și protecție. Potrivit ANAF, firmele ar fi înregistrat operațiuni fără suport economic real și facturi fictive, prejudiciul calculat până în prezent depășind 12,35 milioane de lei.

Verificările inspectorilor antifraudă au scos la iveală un mecanism coordonat de aceiași asociați și administratori, prin intermediul căruia patru societăți comerciale ar fi încercat să reducă taxele și impozitele datorate statului.

„Verificările au evidențiat existența unui circuit organizat, coordonat de aceiași asociați și administratori, prin care au fost utilizate societăți comerciale pentru a crea aparența desfășurării unor operațiuni economice reale și pentru diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat”, a precizat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Facturi fictive și operațiuni fără suport economic real

În evidențele financiar-contabile ale societăților ar fi fost introduse operațiuni care nu aveau la bază activități economice reale. Pentru justificarea acestora ar fi fost folosiți furnizori cu un comportament fiscal considerat neadecvat, controlați, potrivit inspectorilor, de aceleași persoane. Rolul acestor societăți ar fi fost acela de a emite facturi și documente justificative fictive.

„Aceste practici au permis deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată și diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit”, se arată în comunicatul ANAF.

Prejudiciul estimat până în prezent depășește 12,35 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei provine din TVA neachitată, calculată la 8.374.516 lei. La aceasta se adaugă un prejudiciu de 3.946.325 de lei reprezentând impozit pe profit și 32.948 de lei din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Peste 6.600 de retrageri de numerar, în valoare de 26 de milioane de lei

Inspectorii antifraudă au verificat și modul în care au fost folosite sumele încasate de firmele implicate în circuit. Analiza traseului banilor ar fi indicat mii de retrageri succesive de numerar.

Potrivit ANAF, majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase prin mai mult de 6.600 de operațiuni, valoarea cumulată a acestora depășind 26 de milioane de lei.

„Retragerile în numerar au fost efectuate, de regulă, în tranșe de 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, în scopul disimulării traseului fondurilor”, susțin reprezentanții ANAF.

În urma constatărilor, inspectorii antifraudă au sesizat organele de urmărire penală. Sesizarea vizează atât cercetarea mecanismului identificat, cât și luarea măsurilor necesare pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat.

„Inspectorii antifraudă continuă controalele și la alte societăți care fac parte din același circuit economic, pentru stabilirea întregii dimensiuni a activităților ilicite și a tuturor obligațiilor fiscale datorate”, se mai precizează în comunicat.