Ciprian Bănică, vicecampion mondial la arte marțiale, jandarm în Ploiești

Într-o lume în care unii aleg cariere line, Traian Ciprian Bănică a preferat un traseu cu suișuri, cotituri neașteptate și relansări spectaculoase. Astăzi, la 45 de ani, este jandarm în cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab“ Ploiești, transformând în realitate visul care a ars mocnit în el încă copilărie.

Locuind în apropierea unității de jandarmi din Ploiești, Ciprian îi vedea, în fiecare dimineață, pe soldații în termen de la acea vreme, când făceau înviorarea. La fel de atent și atras de desfășurarea de forțe era și atunci când aceștia plecau în misiuni.

„Uniforma, rigoarea, felul în care se mișcau… parcă erau niște supereroi în carne și oase. Mi-am zis: «așa vreau să fiu și eu, când o să fiu mare»”, își amintește acesta.

Un prim-pas l-a făcut pe la 10 ani, când a început să facă sport de performanță. O fire timidă, Ciprian a fost ghidat de mama sa să meargă la cursuri de arte marțiale, pentru a-și antrena și psihicul, și fizicul.

„Mi-a zis că mă va ajuta să am încredere în mine. Și a avut dreptate”, a completat interlocutorul nostru.

A muncit din greu, și-a perfecționat tehnica și a ajuns vicecampion mondial la arte marțiale, având, totodată, și numeroase titluri naționale în palmares.

A devenit apoi instructor de karate, echitație și natație, urmându-și pasiunea pentru sport până la nivel academic, absolvind Facultatea de Educație Fizică și Sport.

Dar drumul către uniforma visată nu a fost unul direct. A lucrat în construcții, ca agent de pază, a trăit viața pe drumurile Europei ca șofer al unei cisterne cu combustibil inflamabil.

„Viața mea a fost un antrenament continuu. Dar parcă tot timpul lipsea ceva… disciplina, camaraderia, sentimentul că faci parte dintr-o misiune mai mare decât tine”, ne-a mai spus Ciprian.

A tot încercat, în diferite etape ale vieții, să intre în rândurile militarilor. Fie nu era momentul, fie alte responsabilități i-au ieșit în cale.

Până anul trecut, când a văzut un anunț de recrutare din sursă externă și a simțit că e „ultimul tren”. A fost motivația de care avea nevoie. A pus mâna pe carte, a învățat intens și a trecut cu brio concursul. La 44 de ani, și-a îmbrăcat pentru prima oară uniforma militară.

„Nu o să uit niciodată momentul Jurământului. Aveam emoții ca un puști. Dar și o bucurie enormă. Mă simțeam, în sfârșit, acolo unde trebuie”, a mărturisit acesta.

Abilitățile sale într-ale artelor marțiale au fost admirate și în cadrul acțiunilor demonstrative pe care le-a avut împreună cu alți colegi la Școala de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul“ de la Roșu, și unde i-a avut ca spectatori pe zeci de copii din centre de plasament.

A fost un moment în care a trăit sentimente antitetice: bucuria că a văzut zâmbete și admirație pe chipul celor mici, dar și tristețea că sunt atât de greu încercați încă de la vârste fragede.

De-a lungul timpului, s-a implicat în diverse activități care au avut ca scop reeducarea copiilor prin sport, capitol pe care nu-l consideră încheiat.

Are o fiică, în vârstă de 13 ani, de care este extrem de mândru pentru felul în care se formează ca om, dar și pentru că îl moștenește într-ale sportului: „îmi place să cred că i-am transmis ceva din pasiunea pentru sport, dar mai ales din valoarea perseverenței. Că nimic nu este imposbil dacă îți dorești cu adevărat”.

Astăzi, Ciprian face parte din colectivul Jandarmeriei Mobile Ploiești, un mediu pe care îl descrie ca fiind „unit, bine pregătit și plin de provocări”.

Îi place adrenalina misiunilor, spiritul de echipă, dar mai ales sentimentul că face parte dintr-o structură care contează.

Ciprian Bănică este dovada vie că visurile nu au termen de expirare. Că disciplina și voința pot schimba traiectorii, indiferent de vârstă. Și că, uneori, „ultimul tren“ este exact cel care te duce acolo unde ți-ai dorit dintotdeauna.

