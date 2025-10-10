Noi detalii cu privire la francezul care s-a sinucis în Valea Largă

Vineri, 10 octombrie, trupul neînsuflețit al unui cetățean francez a fost găsit în zona Valea Largă. Trupul acestuia a fost recuperat de serviciul Salvamont Prahova.

Vezi știrea inițială: Un francez s-a sinucis în Valea Largă

Potrivit surselor, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit având pe cap o pungă de plastic. Incidentul s-a petrecut în zona forestieră Posada Valea Largă. Asupra lui au fost găsite bunuri personale, acte de identitate, bani cash, carduri, precum și aparatură (laptop și telefon mobil). Polițiștii investighează cauzele care au determinat gestul bărbatului.

„La data de 10 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Comarnic au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că a observat o persoană decedată în zona unui drum forestier din localitate.

Echipa operativă, constituită din polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și din cadrul Poliției orașului Comarnic, s-a deplasat de urgență la fața locului, unde a identificat persoana în cauză ca fiind un bărbat de 22 de ani.

În urma examinării exterioare a cadavrului, nu au fost constatate urme vizibile de violență.

De asemenea, la fața locului au fost identificate mai multe bunuri aparținând persoanei, respectiv: documente de identitate precum și mai multe carduri bancare. Totodată, au fost găsite sume de bani, în lei și euro, precum și un telefon mobil, funcțional, dar blocat cu cod de autentificare.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ploiești, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate în vederea clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.