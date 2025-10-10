Centrul social Boldești Scăeni, în situație critică. Angajații pleacă

Situația centrului medico-social de la Boldești Scăeni continuă să fie critică din cauza lipsei de finanțare. În ciuda eforturilor depuse în ultimele luni de către directorul Anca Stârceanu, viitorul unității este incert, iar soarta pacienților și angajaților depinde de banii promiși de Consiliul Județean Prahova.

Vă reamintim că centrul medico-social de la Boldești Scăeni a funcționat încă din 2007 în baza unui parteneriat între primărie și Consiliul Județean Prahova.

În anul 2025 parteneriatul nu a mai fost prelungit, iar banii alocați de Primăria Boldești Scăeni pentru funcționarea unității s-au terminat rapid.

Din iunie și până în prezent, situația centrului medico-social de stat din Prahova a ajuns inclusiv în presa centrală, însă fondurile promise de Consiliul Județean Prahova au întârziat să apară.

Soarta pacienților, a angajaților și funcționarea unității a fost inclusiv motiv de reproșuri între administrația județeană și cea locală cu privire la gestionarea bugetelor.

Protestele angajaților au rămas fără ecou, iar în ultimele luni directorul unității a fost pus în situația acceptării din partea acestora a unor transferuri către alte unități medicale din județ.

Situația centrului medico-social în prezent

„Lipsa de finanțare ne-a obligat să ne întreținem singuri din contribuțiile pacienților. În urma grevelor nu s-a rezolvat nimic. Ultimii bani pe care i-am primit au fost singurele sume pe care primăria le-a putut acorda.

Au acordat sume peste standardul de cost și peste obligația lor anuală conform bugetului aprobat”, a declarat Anca Stârceanu, directorul unității, pentru Observatorul Prahovean.

„Suntem în urmă cu salariile, luna trecută, în septembrie, am reușit să acordăm salariile nete, pe luna iulie și o parte din datoriile la bugetele de stat.

Suntem în urmă cu plata furnizorilor și cu plata salariilor pe luna august în întregime. Problema foarte gravă este pentru personalul auxiliar și TESA.

Având în vedere că nu am primit niciun răspuns de la ministere în urma scrisorilor deschise pe care le-am trimis, primăria a trebuit să ia niște măsuri drastice.

Și anume creșterea contribuției pacienților peste suma coplată de la firmele private, ceea ce înseamnă că ne-a scăzut adresabilitatea foarte mult.

Din cauza nesiguranței locului de muncă, 16 salariați și-au cerut transferul către alte instituții sanitare.

Nu am putut să acord decât la 10 persoane transferul pentru că altfel nu ne-am fi descurcat și am fi fost în imposibilitatea de a ne desfășura activitatea pe secție. Ne descurcăm foarte greu”, a mai adăugat Anca Stârceanu.

Banii de la Consiliul Județean Prahova, singura soluție

„În urma discuțiilor care au fost în luna iunie la CJ am înțeles că domnul președinte va analiza situația și odată cu rectificarea va putea să ne ajute.

Având în vedere că rectificarea a fost efectuată luna aceasta, așteptăm cu nerăbdare un mic ajutor din partea Consiliul Județean Prahova, dar mare pentru noi. Pentru că asta ar însemna salvarea pacienților și salvarea unității” a mai declarat directorul Anca Stârceanu pentru Observatorul Prahovean.

Vezi mai jos declarația completă cu privire la situația centrului medico-social de la Boldești Scăeni, singurul de acest fel din Prahova.