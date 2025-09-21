- Publicitate -

Mobilizare exemplară la Scorțeni pentru curățenie generală

Dimineața a început cu pași grăbiți, mănuși colorate și saci mari de plastic. Pe străzile din Scorțeni, liniștea satului a fost înlocuită de zumzetul voluntarilor care au lăsat pentru câteva ore treburile casei și au răspuns chemării Asociației „Prietenii Satului”. Zeci de localnici, de la copii la bunici, s-au adunat pentru a reda frumusețea locurilor în care trăiesc. Au fost prezenți aproximativ 150 de participanți, număr impresionant pentru o astfel de întâlnire. FOTO-VIDEO la finalul textului.

Cu fiecare pas, sacii se umpleau: sticle aruncate la marginea drumului, ambalaje din plastic uitate pe câmpuri, hârtii și resturi menajere. Cei mai tineri au pornit cu entuziasm spre zonele mai greu accesibile, în timp ce oamenii în vârstă le-au arătat locurile „sensibile” unde gunoaiele se adună de obicei. Atmosfera nu a fost una apăsătoare, ci dimpotrivă – voia bună a transformat curățenia într-o sărbătoare a comunității.

„Ne dorim ca aceste acțiuni să fie mai mult decât o simplă curățenie. Este un apel la responsabilitate, la respect față de satul nostru și față de natură”, au spus reprezentanții Asociației „Prietenii Satului”.

Rezultatele nu s-au lăsat așteptate: la finalul zilei, se aflau grămezi impresionante de saci plini, dovadă că indiferent de cantitatea de deșeuri, un sat unit poate învinge nepăsarea.

Cifrele sunt grăitoare – peste 500 de saci de gunoaie adunați. Dar poate mai important decât numerele este faptul că oamenii au simțit că fac parte dintr-un efort comun, iar copiii au învățat o lecție practică despre respectul față de mediu.

Sport

CSM Ploiești. Saviola Ghiompirică, vicecampioană națională la box

Sportivele secţiei de box a CSM Ploieşti au participat la Campionatul Naţional Feminin pentru Senioare, Tineret, Junioare şi Cadete, de la Eforie Nord. În...
„A fost greu, dar a meritat. Satul arată acum altfel și sper ca lumea să se gândească de două ori înainte să mai arunce o pungă pe marginea drumului”, a spus unul dintre participanți, în timp ce își odihnea mâinile obosite pe un sac plin.

Acțiunea de curățenie de la Scorțeni nu este un eveniment singular. Ea face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative prin care Asociația „Prietenii Satului” vrea să aducă oamenii împreună și să arate că responsabilitatea civică poate fi la fel de firească precum mersul la biserică duminica sau strânsul fânului vara.

A fost o muncă de echipă, o muncă în care spiritul Asociației “Prietenii Satului “ s-a simțit, iar bucuria a fost pe deplin împărtășită cu cei prezenți.

Scorțeniul a renăscut pentru o zi prin puterea solidarității. Iar satul curat nu este doar un rezultat vizibil, ci și un simbol al unui viitor în care comunitatea își scrie povestea cu mâinile proprii.

 

