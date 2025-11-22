- Publicitate -
Recomand Oița Bârsană, pentru obiecte frumoase și fapte bune

Cu ocazia Târgului BluJoy, din weekendul trecut, de la Ploiești, am aflat de Asociația Oița Bârsană, o asociație prahoveană care sprijină copiii din mediul rural. Cum? Organizând în școlile de la sate ateliere de robotică.

La târgul de la Ploiești au venit cu produse printate 3D, brelocuri, semne de carte, și alte asemenea jucărioare. Culorile vii au atras toți copiii și, bineînțeles, că nici copilul din mine nu a rezistat.

Așa că, în ziua de sâmbătă, am plecat de acolo cu un breloc macarons, mov, care funcționează și se aude ca o tastă de laptop. Bucuria mea de copil a durat doar până acasă. Pentru că acolo am fost asaltată de unul dintre copiii reali (ca și vârstă), care mi l-a arestat.

Cum în ziua de duminică, a doua zi de BluJoy, nu mai aveam cum să ajung, am rugat pe cineva, care era acolo, să-mi ia și mie totuși un breloc. Apoi m-am gândit mai bine. Făcând socoteala că ar putea și ceilalți copii reali să vină cu pretenții, am rugat persoana respectivă să-mi ia mai bine un „mistery box”.

Citește continuarea pe www.recomandpe.ro.

