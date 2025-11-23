- Publicitate -
Statul plătește mai scump distribuirea pensiilor cash decât pe card

Claudiu Vasilescu
Ministrul Muncii a făcut un apel către pensionari pentru a opta către varianta primirii pensiilor pe card, întrucât distribuirea prin poștă este de 10 ori mai scumpă. 

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat,  la Zalău, citat de digi24, că statul plăteşte comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar, comparativ cu cele pentru plata pe card, şi a anunţat lansarea unui program destinat încurajării trecerii voluntare la plata electronică.

„Comisioanele pe care le plătim la Poştă astăzi sunt de 10 ori mai mari decât comisioanele pe care le plătim prin bancă atunci când plătim pensiile.

Distribuţia pensiilor este în prezent împărţită în mod egal între cele două modalităţi, cu peste jumătate dintre pensionari care primesc banii pe card şi jumătate care primesc banii în numerar, de la poştaş.

Pentru jumătatea pe card am plătit până la sfârşitul lui septembrie 6 milioane de lei comisioane bancare, pentru jumătatea pe cash am plătit comisioane la Poştă 60 de milioane de lei”, a precizat ministrul Muncii.

Conform digi24, Ministerul Muncii va demara un program de promovare a plăţii pensiilor pe card, fără a introduce obligaţii. „Vom începe un program prin care să promovăm, fără să obligăm pe nimeni, încă o dată. Ar fi util cât mai mulţi pensionari să accepte plata pensiei pe card.”, a mai precizat ministrul muncii

