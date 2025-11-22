- Publicitate -
Petrolul obține un punct acasă la FCSB, scor 1-1

FCSB - Petrolul

Ploieștenii s-au mobilizat astăzi în Capitală, la partida din campionat cu FCSB, reușind să obțină un punct și consemnând a șasea partidă în care Petrolul nu este înfrântă în Superligă și în Cupă.

FCSB a deschis scorul în minutul 11 prin Stoian, dominând categoric începutul de meci. Foarte curând după marcarea golului, echipa din Capitală a făcut ceea ce s-a obișnuit în acest campionat, cedând posesia și nereușind să se mai apropie periculos de poartă.

Repriza a doua găsește Petrolul în atac, ploieștenii egalând cu un șut excepțional, cu efect, marca Robert Sălceanu.

De remarcat a fost apoi doar mobilizarea impecabilă a Petrolului în apărare, unde lupii galbeni au reușit să blocheze aproape toate șuturile gazdelor, cu excepția unei bare la șutul lui Darius Olaru.

Petrolul Ploiești reușește sub bagheta lui Eugen Neagoe să nu piardă în ultimele șase partide oficiale.

Până la disputarea celorlalte partide din această etapă, Petrolul ocupă locul 12 cu 16 puncte, în etapa urmăroare întâlnind acasă pe Metaloglobus.

