Cresc tarifele pentru deszăpezire la Ploiești. Cât va costa montarea unui coș stradal

Tarifele pentru deszăpezire și curățenie căi publice vor fi majorate la Ploiești. Un proiect de hotărâre care se va afla pe ordinea de zi a Consiliului Local din 27 noiembrie prevede creșterea tarifelor începând cu 1 decembrie 2025. Dacă proiectul va fi aprobat pentru montarea unui coș din metal/beton prețul va fi de 660,50 lei/bucată.

- Publicitate -

Proiectul de hotărâre care vizează ajustarea tarifelor pentru deszăpezire și curățenie căi publice se va afla, joi, 27 noiembrie, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești.

Fundamentarea proiectului a avut loc la solicitarea operatorului de salubritate S.C. Blue Planet Services S.A. care a depus adrese la Primaria Ploiesti şi la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti pentru ajustarea tarifelor, prin indexare cu indicele preturilor de consum de 116,72% (perioada mai 2023 – august 2025).

- Publicitate -

Dacă proiectul va fi aprobat, noile tarife vor intra în vigoare cu data de 1 decembrie 2025. Ultima indexare a tarifelor pentru activitatea de curățenie căi publice și deszăpezire, cu indicele prețurilor de consum, a avut loc la Ploiești în 2023. (Detalii AICI)

Cât va costa curățatul manual al zăpezii și gheții

Pentru curățatul manual al zăpezii se propune un tarif de 842,43 lei/1000 mp cu TVA, față de 721,75 lei/1000 mp cu TVA cât este tariful actual.

Pentru curățatul manual al gheții tariful actual este de 864,79 lei/1000 mp cu TVA. Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, pentru acest serviciu se va plăti 1009,39 lei/1000 mp cu TVA

- Publicitate -

Cât va costa montarea unui coș stradal la Ploiești

Pentru montarea unui coș stradal din PVC amplasat pe stâlpi în momentul de față municipalitatea plătește 111,04 lei/buc cu TVA, iar dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat va plăti 129,57 lei/buc cu TVA.

Montarea unui coș stradal din metal/beton amplasat pe sol costă acum 565,93 lei/bucată cu TVA, iar tariful propus este de 660,50 lei/bucată.

Spălatul carosabilului costă în momentul de față 11,60 lei/1000 mp cu TVA, iar după indexare ar urma să coste 17,33 lei/1000 mp cu TVA.

- Publicitate -

Pentru măturat manual carosabil și trotuare tariful actual este de 32,71 lei cu TVA și se propune un tarif de 38,18 lei/1000 mp cu TVA.

Tarife propuse pentru curățenia căilor publice

Măturat manual carosabil, trotuare, străzi, alei și parcări asfaltate, platouri, zone de agrement – 38,18 lei/1000 mp cu TVA

Montare coșuri stradale din PVC amplasate pe stâlpi – 129,57 lei/buc cu TVA.

Montare coșuri stradale din metal/ beton amplasate pe sol – 660,50 lei/buc cu TVA (față de 565,93 lei

Măturare mecanizat carosabil – 17,33 lei/1000 mp cu TVA

Măturare mecanizat trotuare străzi și platourile asfaltate – pavate – 34,47 lei/ 1000 mp cu TVA

Spălat carosabil – 13,53 lei/1000 mp cu TVA

Spălat trotuare, parcări, platouri și mobilier stradal – 94,60 lei/1000 mp cu TVA

Stropit carosabil – 4,30 lei/1000 mp cu TVA

Curățat rigole manual – 732,02 lei/1000 ml cu TVA

Curățat rigole mecanizat – 45,24 lei/1000 ml cu TVA

Întreținere curățenie carosabil și trotuare străzi asfaltate și balastate, alei și parcări asfaltate, platouri, zone de agrement, golirea coșurilor stradale, înlocuirea sacilor de deșeuri – 18,68 lei/1000 mp cu TVA

Încărcat manual și transportat deșeuri stradale – 647,74 lei/tonă cu TVA

Încărcat manual și transportat deșeuri abandonate pe domeniul public – 650,99 lei/tonă cu TVA

Încărcat mecanizat și transportat deșeuri abandonate pe domeniul public – 814,80 lei/tonă cu TVA

Tarife propuse pentru deszăpezire

Curățatul manual al zăpezii – 842,43 lei/1000 mp cu TVA

Curățatul manual al gheții – 1009,39 lei/1000 mp cu TVA

Curățatul mecanizat al zăpezii de pe carosabil și trotuare cu lama – 19,41 lei/1000 mp

Îndepărtat polei și zăpada până la 5 cm prin împrăștiere de material antiderapant – 37,85 lei/1000 mp

Curățatul zăpezii cu lama și împrăștiat material antiderapant concomitent – 53,83 lei/1000 mp

Încărcatul și transportul zăpezii și gheții – 40,22 lei/tonă

Încărcatul și transportul zăpezii și gheții și descărcatul în instalații speciale de topire a acesteia, racordate la canalizare – 90,29 lei/tonă

Încărcatul zăpezii și gheții de pe carosabil cu utilaje speciale cu freze și benzi transportoare și descărcarea direct în autocamioane – 55,81 lei/tonă

Tarife propuse pentru curățeni căi publice și deszăpezire la Ploiești